Así reacciona Gisela al enfado de Bustamante por contar su relación veinte años después

Gisela saltaba de nuevo a la primera línea mediática hace unas semanas al confirmar que mantuvo una relación con David Bustamante tras su paso por Operación Triunfo.

David Bustamante y Gisela GTRES

Aunque esta información siempre estuvo en boca de todos no ha sido hasta ahora, veinte años después, cuando sus protagonistas se han pronunciado sobre este asunto. Y es que la catalana, en declaraciones a 'Socialité', confesaba que lo suyo con el cántabro fue "como un amorío de verano" y que "éramos dieciséis chicos, ocho chicos y ocho chicas, con las hormonas, todo el día juntos, viviendo una experiencia única... Pues al final surgen mil millones de cosas, pero nunca lo dijimos porque no queremos que se hable de un beso, queremos que se hable de nuestra carrera" reconocía.

Unas palabras que no han sentado del todo bien a David Bustamante, que al ser preguntado hace unos días por la 'revelación' de Gisela, aseguraba tajante y muy serio que "era algo que sabía todo el mundo y no hacía falta rescatarlo".

Ante esta reacción, Gisela ha decidido manifestarse: "No sé realmente lo que ha pasado, pero tampoco tiene más importancia. Yo no le he dado más importancia, igual David ha dicho que 'a qué venía eso ahora' pero no lo ha dicho a malas. Se hace súper grande porque se comenta mucho, al final es una tontería", ha confesado.

Gisela responde al enfado de David Bustamante por revelar el 'affaire'que vivieron en 'Operación Triunfo' EUROPAPRESS

"Nuria Fergó y Manu Tenorio también lo dijeron hace poco y no pasó nada. La gente cuenta cosas cuando pasa un tiempo y se ven distintas porque son experiencias propias y sin más. Yo a David le tengo mucho cariño, que te mando muchos besos, que tenemos que recordar aquello, reírnos, que para eso está la vida" concluye, asegurando que le gustaría encontrarse pronto con el artista.