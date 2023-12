Gisela, ingresada en el hospital de urgencia por fuertes dolores en pleno embarazo

Gisela ha dado un susto tremendo a sus fans, al compartir unas imágenes de ella en un hospital, donde ha tenido que ser ingresada en pleno embarazo. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ ha querido ser la encargada de explicar qué le ha llevado a precisar atención médica profesional, desvelando que “aquí me están medicando y cuidando. Mañana me dan las pruebas”. Además, agradecía las muestras de cariño que sabía que sus fans le iban a ofrecer al saber que estaba atravesando un bache de salud, además de demandar más información para poder calmar sus nervios ante el inesperado anuncio.

La cantante está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con José Ángel Ortega. El estado de buena esperanza le ha llenado de felicidad, pues soñaba con ser madre, pero también parece que le está trayendo algún que otro susto de salud. Así lo hacía saber a sus fans poco antes de dar a conocer que había terminado ingresada en el hospital. Mostró su malestar en sus redes sociales a través de distintos vídeos, en los que explicaba que tenía “un día regular tirando a mal”. Después detalló mejor qué le sucedía exactamente.

Story de Gisela Instagram

“No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba eso”, se quejaba entre evidentes muestras de dolor, con los ojos empañados por las lágrimas que seguramente haya soltado por desesperación. Un dolor que la tenía exhausta y que parece que lleva arrastrando ya desde hace un tiempo, que se le ha ido sumando a otros quebraderos de cabeza en lo que a su salud se refiere. De ahí que se lamente que no puede tener “una semana tranquilita”, entre tanto sobresalto. “Las hormonas no ayudan tampoco”, añade.

Tal y como ha detallado la propia Gisela a sus seguidores, las molestias comenzaron a dar la cara este viernes, lo que le hizo presentarse en su médico de cabecera para que le indicase qué sucedía. Tras un examen preliminar, le mandaron a casa más tranquila, pues parecía que todo andaba según lo previsto, aunque el dolor persistía. Por la noche la situación empeoró hasta el punto de tener que acudir de urgencias al hospital, donde al final ha tenido que ser ingresada. Está tomando la medicación que le han recomendado para paliar las acometidas del dolor. Se siente muy cuidada por los profesionales del centro, quienes también le han realizado las correspondientes pruebas médicas, aunque aún debe esperar un poco más para tener los resultados y salir de dudas sobre qué le sucede en realidad, más allá de su embarazo.