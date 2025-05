Glamur y afición en el mano a mano en Las Ventas

Este sábado 24 de mayo, Las Ventas vive una de las tardes más esperadas de la Feria de San Isidro. En su decimocuarta jornada, el coso madrileño cuelga el cartel de «no hay billetes» para presenciar un duelo que desde su anuncio genera enorme expectación: Juan Ortega y Pablo Aguado, dos toreros de gusto exquisito y raíces sevillanas, se encierran mano a mano con toros de Juan Pedro Domecq. A las 19:00 horas, con temperatura de verano y un ambiente de gran tarde, los tendidos rebosan afición, arte y elegancia.

Con un público entregado desde el paseíllo, la plaza se convierte en un hervidero de emoción y tradición. Pero no solo en el ruedo brillan las figuras: también en los tendidos se deja ver una nutrida representación de rostros conocidos del mundo de la política, la cultura, el deporte y la sociedad.

Entre los asistentes destaca la presencia del juez del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo, así como la de los empresarios Alfonso de la Joya y Manuel Ruiz, y el conocido presentador Ramón García, habitual de la vida pública madrileña. También acude el escritor y colaborador televisivo Juan del Val, esta vez sin la compañía de su esposa, la presentadora Nuria Roca. Desde el mundo del deporte, sorprende la aparición del ex jugador de béisbol Johan Santana, quien durante ocho temporadas militó en los Mets de Nueva York, mostrando así su interés por la cultura taurina.

No faltan figuras ligadas de lleno al mundo del toro, como el veterano torero Roberto Domínguez, los diestros Curro Vázquez y José Ortega Cano, o los periodistas especializados José Luis Benlloch, venido desde Valencia, y Carlos Martín Santoyo, desde Palencia. También acuden la periodista Victoria Collantes, José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid y el doctor Luis Madero, así como el empresario hostelero Pedro Trapote, habitual en los eventos más destacados de la capital, junto a su esposa, Begoña García-Vaquero. Entre los empresarios del sector destacan Luis Miguel Rodríguez, conocido como «el Chatarrero», y Román Sorando, doctor y ganadero. Completan la escena social Santiago Aleixandre, Rafael García Garrido, presidente de Plaza 1, la modelo Nieves Álvarez, junto a su pareja Bill Saad, los creadores de contenido Tomás Páramo y María G. de Jaime, el chef Mario Sandoval, Florencio Sanchidrian, ex novillero y ahora cortador de jamón, acompañado del sumiller Agustín Rodríguez. La tarde tiene además un marcado acento andaluz, con una notable presencia de aficionados sevillanos que viajan a Madrid para ver a sus toreros en acción. El calor, más propio de julio que de mayo, no impide que el ambiente sea festivo y vibrante.

Con Las Ventas abarrotada, Ortega y Aguado ofrecen momentos de gran calidad, templando y sintiendo frente a una corrida de Juan Pedro Domecq que, si bien no es fácil, permite pasajes de enorme torería. Una jornada de arte dentro y fuera del ruedo, con figuras que trascienden la tauromaquia y que se unen bajo el mismo sol madrileño para celebrar la emoción, la cultura y la tradición.