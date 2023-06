Gloria Camila, dolida, responde a las críticas de sus redes sociales: “La gente mala me da asco”

Hace pocos días, Gloria Camila Ortega anunciaba en sus redes sociales que llevaría a los tribunales algunos comentarios y ataques recibidos en las redes sociales. Sus abogados remitieron un comunicado con el que dejaron claro que no pasarían por alto tanto odio vertido contra su cliente.

“Tras verse los últimos acontecimientos referidos hacia doña Gloria Camila Ortega, y verse afectada por diversas noticias manipuladas y tergiversadas, que han arrastrado comportamientos negativos como insultos, amenazas de muerte, acoso y discriminación por partes de varios usuarios de varias redes sociales existentes, que al obtener nombres y apellidos, da con una dirección la cual registra una localización directa, informamos que red social, pasará a disposición de los abogados de nuestra clienta, para poder hacer un estudio más profundo, y poder denunciar en la Policía aquellos usuarios que hayan faltado la moral de nuestra clienta y la legalidad del uso de dicha red. También se estudiará con determinación cualquier vídeo relacionado con cuyo tema y que se haya difundido de manera vejatoria”, avisaron.

Ahora, Gloria Camila se ha pronunciado sobre el calvario por el que ha pasado, y aunque asegura que ya se encuentra algo mejor, reconoce que no ha sido su mejor momento. “Estoy bien pero lo que pasa es que muchas veces me indigna la situación a la que nos sometemos por ser personaje público”, comienza diciendo. “Al estar más expuesto que otras personas, la falta de respeto que tenemos y el racismo, que aunque digan que no, existe, sí, y yo intento seguir en mi línea y estar en mi camino”, continúa.

Gloria Camila @gloriacamilaortega

Bajo su punto de vista, “la salud mental no se está tratando como se debería”, y apunta a la reciente confesión de Alejandro Sanz para preguntarse por qué se da más importancia a las quejas del cantante que a las suyas: “Depende del personaje que lo diga, cuando lo dice uno como Alejandro Sanz es más creíble, cuando lo dice otro es menos creíble… ‘Eres una dramática', 'quieres llamar la atención'... Las personas critican sin saber lo que se sufre realmente o desde su casa en las redes”.

Marina, la empleada de Ortega Cano, en un story de Gloria Camila Instagram

Una de las publicaciones que más críticas le costó fue un vídeo en el que su empleada del hogar, Marina, aparecía recogiendo las heces de un perro mientras ella se burlaba. La relación que hay entre ellas es muy especial, y aunque para la influencer fue sólo una broma, muchos la tacharon de clasista. “Ese vídeo, la verdad, lo subí sin pensar en ese momento que se iba a ver así, pero cuando la gente habla desde la ignorancia, se ríe de todo esto…”, reflexiona ahora.

A pesar de todo, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano intenta seguir adelante y "centrarme en mi profesión" para olvidar a "la gente mala que me da asco".