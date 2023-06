"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: el verdadero apoyo Alejandro Sanz en su bache por salud mental

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 67

Fue el pasado fin de semana cuando Alejandro Sanz daba un paso al frente para visibilizar y normalizar sus problemas de salud mental.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.", expresaba el malagueño. Un mensaje muy aplaudido por sus millones de seguidores y por todos aquellos que padecen lo mismo y no tienen, ni mucho menos, su mismo altavoz.

Aunque lo cierto es que unos días más tarde volvió a publicar otro tuit en el que confesaba "estar viendo un poco la luz", sus seres queridos y compañeros de profesión como Agoney, Carlos Baute o Ana Guerra, han querido pronunciarse en señal de apoyo al artista. De hecho, esta última ha sido víctima del odio en redes sociales por una reciente polémica que analizamos en profundidad durante esta entrega.

En el caso de Baute, ha confesado a LA RAZÓN que atraviesa un delicado momento ya que hace unas semanas que le han diagnosticado cáncer a un familiar muy cercano de pronta edad.

Además, os contamos todos los detalles sobre la inminente boda de Kiko Matamoros y Marta López, la cual tendrá lugar este mismo sábado3 de mayo de Madrid. Doscientos cuarenta invitados, un convite de lujo y varias audiencias destacadas que darán mucho de qué hablar.

La (no) dieta de Tamara Falcó y las últimas declaraciones de Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas, sobre Enrique Ponce, a tan solo un click.

