El golpe más duro de María Pedraza: desolada tras la muerte de su padre

María y Celia Pedraza están atravesando uno de sus momentos más agridulces. Ayer, 6 de junio, la hermana mayor de la familia anunciaba junto a su pareja, Miguel Herrán, que esperaban su primer hijo en común. Una noticia que justo llegaba con el fallecimiento del padre de la actriz y la abogada hace tan solo unos días. La intérprete acudió el pasado viernes, 2 de junio, al tanatorio madrileño de Parque de San Isidro para darle el último adiós a su primogénito. Unas desoladoras imágenes que justo han salido a la luz cuando el actor Miguel Herán, de "La Casa de Papel" y la hermana de María anunciaban la llegada de su primer retoño a la familia.

En las fotografías, aparece María Pedraza arropándose en su madre y su familia, asimilando el duro golpe de la pérdida de su progenitor. La actriz estaba muy unida a su padre y en más de una ocasión ha hablado de la relación tan especial que mantenía con el patriarca del clan en alguna de sus entrevistas. Así hablaba de sus padres en una entrevista a "La Vanguardia" hace unos meses: "En la profesión soy yo la que no deja de observar e intentar ser como una esponja para aprender de todo lo que me pasa y de todas las personas que pasan por mi vida. Pero siempre llevo conmigo un consejo que me dieron mis padres: 'Con los pies en la tierra, pero siempre apuntando al cielo".

María Pedraza en el entierro de su padre GTRES

Siempre tan reservada de su intimidad y de su vida privada, María Pedraza y su hermana sí han querido gritar a los cuatro vientos el embarazo de la abogada, una noticia que arroja luz a la familia en este momento de oscuridad tras la triste pérdida del progenitor. Miguel Herrán, pareja de Celia y compañero de profesión de la actriz, fue el encargado de anunciar la noticia a través de su cuenta de "Instagram". "Bueno.. poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Ésta es mi familia. Y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida... Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", escribía el intérprete de "La Casa de Papel" junto a unas emotivas fotografías de ellos y de la ecografía.