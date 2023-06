El gran amor de Kiko Hernández, Fran Antón, tonteó con Josele Román: “Me besó los labios y nos acostamos”

Lo cuenta la veterana actriz Josele Román, dando a entender que Fran Antón, al que Kiko Hernández califica de su gran amor, es bisexual: “Tuvimos un tonteo, me besó en los labios y nos acostamos juntos, pero ni me llegó a rozar”.

Josele Román GTRES

Josele y Fran se conocen desde hace años, han compartido escenarios y hasta hace unos meses fueron grandes amigos, pero Antón, según ella, “me dejó plantada el día de la presentación de un cortometraje del que yo soy la guionista, Fran el director y Carla Vigo la protagonista. En el último momento me llamó para justificar su ausencia porque estaba en Melilla, hacía mal tiempo y no salían los aviones a la península. Luego se demostró que era mentira. Me decepcionó totalmente, porque nuestra relación era muy fluida y habíamos trabajado juntos en varios proyectos. Su actitud no tiene justificación”.

Montaje de Kiko Hernández y Fran Antón RRSS

Como ya saben nuestros lectores, Fran y Kiko están enamorados, lo ha admitido públicamente el segundo, y contraerán matrimonio en Melilla el próximo mes de septiembre. La relación del actor y director con las hijas de su novio es inmejorable, se le ha visto en actitud muy cariñosa con las dos niñas y esa era una premisa esencial para que Hernández le admitiera en su familia y en su vida.