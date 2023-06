Belén Esteban, enfadadísima, sin piedad contra Kiko Hernández por su boda con Fran Antón: "Me parece vergonzoso"

Ha sido una de las noticias que más titulares ha acaparado estos últimas días. Desde que "Sálvame" desveló la boda de Kiko Hernández y Fran Antón este fin de semana pasado, todas las miradas han estado puestas en los movimientos del colaborador y su pareja. Jugando al despiste, nadie ha podido confirmar si Kiko y el actor ya son marido y marido. Aunque se celebró una fiesta en el Bingo Las Vegas el pasado sábado, no ha trascendido ningún detalle y muchas voces cuestionan la veracidad del asunto.

Después de un ajetreado fin de semana, "Sálvame" ha arrancado dando un comunicado oficial sobre el evento. "Tenemos que confesar que el equipo del programa, a esta hora, aún no sabe si lo que ha habido ha sido una boda, un negocio o si Kiko ha perdido completamente la cabeza, porque, conociéndole, no es normal cómo ha actuado todos estos días", comenzaba diciendo Adela González. "Lo que ha hecho Kiko con su supuesta boda es algo inimaginable para los que conocemos a Kiko", declaraba Terelu Campos, subrayando que "el programa nada tiene que ver con los tejemanejes de Kiko Hernández".

"No podemos confirmar ni desmentir si Kiko se ha casado o si todo forma parte de un plan de una mente retorcida y capaz de todo. Desde el pasado jueves hemos vivido inmersos en una auténtica locura, porque el programa nada tiene que ver con los tejemanejes de Kiko Hernández", expresaba la hija de María Teresa Campos. "Hay algo que el programa quiere dejar bien claro: este programa no ha colaborado en, si fuera una mentira la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, haber sido cómplice de nada. Ni la dirección ni los trabajadores ni los colaboradores o presentadores del programa. Ninguno. Absolutamente ninguno. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Si ha sido una farsa, nosotros hemos sido marionetas de una farsa en la que no sabíamos que estábamos participando", zanjaba, antes de dar paso a los colaboradores sobre el asunto.

Fran Antón y Kiko Hernández Telecinco

Una de las personas que más crítica ha sido con el colaborador ha sido su íntima amiga Belén Esteban, confesando que está muy molesta con el comportamiento de Kiko Hernández, y desvelando que no sabe a ciencia cierta si al final se ha casado o no. Pero lo que no puede entender ha sido la actitud de los asistentes de la fiesta con la prensa y la mala educación que han tenido con los compañeros de profesión, como la de una mujer haciéndole una peineta a un reportero. Tras esto, Lydia Lozano lo ha tachado de "genio" por haberlos despistado tanto, independientemente de si se haya casado o no, comentario que ha provocado que la de Paracuellos estallase: "Me parece vergonzoso que digas que es un genio. Tú le quieres, yo le quiero. Tener al programa con unas informaciones y que no descuelgue el teléfono... ¡Ya me da igual!".

"Me parece vergonzoso que no levante el teléfono para hablar con su programa, que lleva 5 días sin decir nada. Que no podamos afirmar si se ha casado o no me parece muy fuerte. ¡Qué ha estado 14 años en este programa!", declaraba una enfadadísima Belén Esteban contra su amigo tras lo sucedido estos últimos días.