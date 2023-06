Kiko Hernández, protegido por un curioso amuleto: este es el sorprendente significado de su collar

Kiko Hernández ha sido uno de los protagonistas de esta semana después de declarar su amor a Fran Antón en "Sálvame". El colaborador, por fin, confirmaba su relación sentimental con el actor y anunciaba su boda el próximo septiembre en Melilla.

"Creo que después de 14 años me debería de subir aquí y debería de contar a mis compañeros, al público y a toda la gente que durante 14años ha seguido nuestra vida... Creo que es importante contar algo que es muy importante para mí. Durante mucho tiempo se ha hablado, se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental. Creo que ha llegado el momento de contar la verdad. Y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado a la persona que me quiere, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas, y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo. Y esa persona se llama Fran Antón", comenzaba diciendo Kiko Hernández. "Gracias porque no es fácil estar como una persona como yo. Se acaba una etapa en este programa y gracias a estar con él he podido sobrellevar mejor que este programa termine. Gracias por darme una familia maravillosa. Me gustaría que durara toda la vida y que fuésemos felices toda la vida. Y quiero decirte algo, en septiembre sí me quiero casar contigo", confesaba el colaborador ante todos sus compañeros de programa.

El amuleto de Kiko Hernández Mediaset

Kiko Hernández daba un paso al frente y hacía pública su relación con Fran Antón después de meses jugando al despiste. El televisivo quería anunciar su enlace matrimonial con el actor en "Sálvame" antes de que terminase el programa y así lo hizo. Después de mucho tiempo, el colaborador volvía a recuperar la sonrisa al lado del melillense, con el que ha formado una preciosa familia. Kiko se encuentra en el mejor momento de su vida, enamorado y feliz, a pesar de que "Sálvame" llegue a su fin. Y por eso mismo, ha decidido protegerse de las malas vibraciones y energías con un amuleto que lleva colgado en el cuello y que tiene un significado muy curioso.

Este objeto no pasó desapercibido entre sus compañeros de programa y ayer, una experta en amuletos, desveló su significado: "El amuleto gram ma ton es un amuleto de protección para su yo interior. protege de las envidias, mal de ojo... de todas las energías oscuras. Es un pentagrama que reúne los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire y nadie lo puede tocar porque se llena de la energía de otra persona". Así, con este colgante, Kiko Hernández va a intentar protegerse de todo lo que pueda torcer y estropear este momento tan dulce que está atravesando, que culminará el próximo septiembre dando el 'sí quiero' junto al hombre de su vida.