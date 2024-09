El hermano de David Bisbal, en silla de ruedas por una negligencia médica

José María Bisbal(55), hermano de David Bisbal, ha concedido una entrevista a "La Voz de Almería", en la que detalla que padece una lesión medular a la altura de los riñones, específicamente en la vértebra D10, que afecta a las raíces nerviosas responsables de la sensibilidad y el movimiento en las piernas, desde el año pasado. Según el citado medio, la lesión se debe a una negligencia médica a raíz de un incidente ocurrido a principios del año pasado cuando estuvo desaparecido 30 horas.

Cuando familiares, amigos y autoridades lo encontraron, José María ya no podía caminar. El hermano de David Bisbal no ha dado más información sobre cómo llegó a esta situación ni sobre lo que ocurrió durante las horas en que estuvo desaparecido. En aquel momento, Bisbal no ofreció más detalles sobre los motivos detrás de esta desaparición y reconoció que había "sido un momento de máxima tensión" para toda su familia. "Quiero pedir el respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros. Una vez más, gracias a todos por su colaboración y solidaridad en estos momentos tan difíciles", añadió entonces.

José María Bisbal pasó cinco años ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde le ayudaron a vivir con su nueva situación y a superar la depresión que sufría entonces.

Además, para dar visibilidad a los enfermos con lesiones medulares y para ayudarles, se ha convertido en el vocal de accesibilidad en la junta directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM), desde donde promueve el deporte inclusivo. A José María Bisbal, en concreto, el bádminton le ha devuelto la alegría de vivir.

Una difícil situación familiar a la que hay que añadir el avanzado alzheimer que sufre José Bisbal, el patriarca de la familia.