Iker Casillas, devastado por la muerte de su abuela: su emotiva despedida

Iker Casillas está desolado y no es para menos. Acaba de despedirse de uno de los pilares fundamentales de su vida, su abuela, con la que estaba profundamente unido. El que fuese portero estrella del Real Madrid ha compartido la trágica noticia con sus seguidores de Instagram, a través de varias imágenes en las que demuestra el dolor que le produce la pérdida, además del amor que le profesaba a su abuela, mediante algunos de los momentos mágicos que vivió a su lado y que siempre estarán grabados en su memoria. “Por todos aquellos ratos y por los bocatas de salchichón. D.E.P abuela Nica”, se despedía el futbolista en las stories de su cuenta de Instagram, despertando un tsunami de condolencias y muestras de cariño por parte de sus fans.

La primera de las instantáneas que el exmarido de Sara Carbonero ha compartido es aquella en la que muestra su mano entrelazada a la de su abuela Nica. Ha estado a su lado en sus últimos momentos, junto a su cama en el hospital, velando por su partida y deseándole un viaje en paz, aunque esto le estuviese desgarrando por dentro. Y es que a la memoria le llegaban aquellos instantes que marcaron su infancia y en los que su abuela fue protagonista. Algunos de ellos han quedado inmortalizados a través de fotografías de su álbum personal, el cual no ha dudado en rescatar para compartirlo con sus incondicionales seguidores, en busca de consuelo en tan duras circunstancias.

Son dos las imágenes que Iker Casillas ha querido rescatar del olvido para acercar la figura de su abuela a sus seguidores. La primera una de Nicasia en primer plano, en una instantánea antigua, en la que el jugador ha escrito un mensaje conciso: “Descansa en paz”. También otra imagen más reciente que captó hace tan solo dos años atrás, cuando disfrutó de una comida familiar en el que su abuela tuvo especial relevancia, al reunir a sus hermanos, los tíos abuelos de Iker Casillas. Un momento para el recuerdo que ahora, tras su muerte, sobrecoge el corazón del deportista, que ha estado visualizando aquellas imágenes que atesora en su álbum personal en las que Nica era protagonista. Seguramente celebrada en Navalacruz, donde vivía su abuela y donde él acudía con regularidad a hacerle visitas y disfrutar de sus cuidados y atenciones, sobre todo a la hora de sentarse a la mesa a saborear sus mejores platos.

Tal es la pasión que sentía –y siente- Iker Casillas por su abuela, que a lo largo de los años ha dejado buena cuenta de ello en sus redes sociales. Aunque el futbolista no es muy dado a hablar sobre su intimidad, siempre le ha reservado un hueco importante en su cuenta personal de Instagram, dedicándole tiernos mensajes que eran muy bien recibidos por sus fans. Por ejemplo, aquel que le dedicó haciendo alusión a sus años de infancia, cuando le entraban las ansias por reencontrarse con ella: “¡Vamos, abuela Nica! ¡Ya queda menos para esos mega bocadillos de salchichón con mortaleda! ¡Y para darme mis 100 perrillas para chuches!”.

Pero Iker Casillas también expresó en su documental lo difícil que fue para él estar separado de su abuela durante los meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, cuando no podía verla para proteger su salud: “Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla. Espero que esto sea algo pasajero y demos con una vacuna y poder ir a ver a mi abuela todos los días”, expresaba su frustración por no poder disfrutar de su compañía tanto como desearía. Un sentimiento que ahora le ahoga, tras su muerte.