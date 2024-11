Las imágenes de Bárbara Rey a cara descubierta tras su supuesta operación estética

Bárbara Rey intenta pasar en Marbella lo más inadvertida posible después de que el foco se dirigiera a ella tras publicarse sus conversaciones con el Rey Juan Carlos, que mostraban que su relación iba más allá de una mera amistad. El escándalo fue mayúsculo pero no hay mal que cien años dure y desde hace semanas la vedette disfrutaba de relativa calma, toda la que su popularidad le permite tener.

Una tranquilidad que se ha visto truncada después de que una conocida publicación del corazón asegurara en su portada que Bárbara Rey ha pasado por quirófano para someterse a una operación estética. Acompañaba el reportaje de unas fotografías en las que la vedette aparecía con capucha, gafas de sol y mascarilla, un conjunto discreto bajo el que ocultaría su supuesta nueva imagen.

Nada más lejos de la realidad, Bárbara Rey ha reaparecido a cara descubierta y visiblemente molesta por las informaciones que sugerían un supuesto retoque. “Estoy llena de puntos, estoy muy bien”, ha dicho con ironía a las cámaras de los reporteros, presumiendo de un rostro libre de cicatrices, grapas o cualquier elemento que pudiera indicar un paso por quirófano.

Bárbara Rey Europa Press

La actriz se ha mantenido en su sarcasmo asegurando que “tengo que darle las gracias a Dios de estar en cuatro días así”, pero finalmente ha sacado su enfado a relucir y ha señalado: “Si es que no me he hecho nada, joder”.

Rey pregunta a la prensa “¿cuántas mentiras se van a inventar sobre mí?” y asegura que la de su supuesto retoque “es una más de todas las que se han dicho este año”. Eso sí, prefiere tomárselo con humor: “Me da por reírme porque no se puede ser más mala gente”.

Insiste en que nunca ha tenido problema a la hora de reconocer que se ha sometido a varios tratamientos para cuidar su imagen y verse mejor, pero en este caso “es mentira, es que dicen que hace cuatro dicen me estaba operando y yo tengo la misma cara de siempre y no me he hecho nada”.

Mucho menos cómica ha resultado su respuesta ante el mal momento que ella y su hija, Sofría Cristo, atraviesan. Su perra ha fallecido recientemente, un can al que estaban muy unidas y que trataban como a una más de la familia. “Eso ha sido terrible. Lo hemos pasado fatal, hemos pasado dos noches llorando… Anoche (Sofía) tuvo que tomar la decisión, pero ya lo contará mi hija. Ha sido una perra maravillosa”, recuerda Rey.