El incierto futuro de los negocios gastronómicos de Daniel Sancho: así ha influido en ellos el asesinato de Edwin Arrieta

El caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta sigue acaparando titulares. Poco a poco se van desvelando nuevos detalles sobre la vida personal de ambos, como los últimos audios que envió el colombiano desde su teléfono antes de morir, en el que aparece muy enfadado por la denuncia de una paciente por mala praxis. Indirectamente, todo lo que rodea a los dos protagonistas de esta macabra historia se ha visto involucrado y, en el caso del hijo de Rodolfo Sancho, los negocios gastronómicos en los que estaba involucrado.

Nada más salir a la luz el caso, salió a la palestra el nombre de la hamburguesería "Boogie Burguer , situada en el corazón del barrio de Malasaña de la capital, lugar en el que Daniel Sancho era chef, abierta desde el pasado 16 de junio 2023. Así hablaba Rodolfo Sancho del restaurante a una entrevista en "Vanitatis" días antes del suceso: "El restaurante de mi hijo Daniel, que es chef. Se llama Boogie y está en pleno barrio de Malasaña, en Madrid; allí disfruto de unas hamburguesas de autor contundentes y riquísimas. Yo, sin embargo, no soy capaz de hacer ni un huevo frito".

Una hamburguesa del local ''Boogie Burgers'' de Daniel Sancho Boogie Burgers, Instagram

La hamburguesería, desde el 2 de agosto, cerró sus puertas y dejó de enviar comida a domicilio, nada más salir la involucración de Daniel Sancho en el asesinato de Edwin Arrieta. Además, la última publicación en redes de "Boogie" fecha del mes de julio. Durante el mes de agosto no han compartido nada su perfil de "Instagram". Tras el revuelo mediático, y después de recibir continuos mensajes en opiniones de Google negativas, el establecimiento dio un paso al frente y se desvinculó de su relación con Sancho, desmintiendo que el hijo de Rodolfo fuese socio del restaurante de comida rápida. Aún así, siguen recibiendo comentarios relacionados con el asunto. Eso sí, algunos positivos. "Después de todas las mentiras y malos comentarios que hemos recibido los últimos días recibimos tu mensaje como un bálsamo de ilusión. Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y dejándonos la piel y es horrible ver como todo se enturbia por gente que habla sin saber, guiada por noticias falsas. Te esperamos a la vuelta de vacaciones con los abrazos abiertos, por favor no dudes avisarnos cuando vengas a visitarnos", respondía el perfil de "Boogie" en Google a un usuario por sus bonitas palabras de ánimo. Se desconoce si tienen pensado volver a abrir sus puertas, pero de momento no ha trascendido ninguna fecha y continúan cerrados hasta nuevo aviso.

Por otro lado, está el catering de lujo "La Bohème". "El mejor catering de Madrid. La Bohème ofrece una experiencia gastronómica única y personalizada para cada cliente. Cada detalle está cubierto para que su evento sea un éxito", dicta su página web. Al igual que "Boogie", su última publicación en redes es del 27 de julio, cinco días antes de que saliese a la luz. Desde entonces, no han vuelto a publicar nada.

Cabe señalar que ambos establecimientos han dejado de seguir en redes a Daniel Sancho, intentando desvincularse absolutamente del cocinero. Pero Rodolfo Sancho sí sigue a "La Bohème", aunque el catering ha dejado de seguir también al actor. Indirectamente, el caso ha salpicado a ambas a empresas y el futuro de los dos negocios cada día parece estar cada vez más incierto.