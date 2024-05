Fernando Marcos, quien fue pareja de Mayte Zaldívar se pronuncia: “Disfrutan haciendo sangre de mi”

La boda secreta de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar ha sido un shock para todos aquellos que estaban siguiendo de cerca el delicado estado de salud del exalcalde de Marbella. No han sido pocos los que han hablado de un posible interés económico o los que han apuntado que este matrimonio podría verse dinamitado por Isabel Pantoja, quien también podría reclamar supuestamente una pensión de viudedad. Sin embargo, una de las figuras más polémicas ha sido Fernando Marcos, el que había sido pareja de Mayte Zaldívar durante más de 20 años.

No han sido pocas las veces que la pareja se ha mostrado públicamente en sus redes sociales, o hasta paseando por la calle en compañía de Julián Muñoz. Pero lo cierto es que desde que salió esta nueva información parece ser que su relación habría terminado: “Mis padres no son tan modernos”, apuntó Elia Muñoz, una de las hijas del matrimonio. En plena vorágine informativa, Fernando Marcos ha visto la necesidad de pronunciarse por todo lo que se está diciendo en estos últimos días sobre su persona. “Por mi paz interior, no estoy pendiente porque no consumo este tipo de contenidos”, arranca diciendo el mensaje que le había enviado a Makoke. “Los abogados están listos para querellarse con las personas que disfrutan haciendo sangre con mi persona”. De este modo, el que fue concursante de “Supervivientes 2017” ha pedido “cautela” a los medios, pero que no dejen de informar sobre él más allá de lo meramente trivial: “Invito a que no dejen sus comentarios en banalidades solo con intención de sembrar la duda sobre mi honorabilidad”. Sin embargo, envía una advertencia para que aquellas personas que hablen de él lo hagan “con todas sus consecuencias y con todas sus palabras”.

Makoke lee el mensaje de Fernando Marcos Mediaset

Desde el plató de “Así es la vida” no han terminado de comprender el mensaje que trataba de mandar. Primero Sandra Barneda no ha dado crédito a que “no consuma contenido de este tipo” cuando él sí se ha llegado a “sentar en un plató”. Seguía entre confusa y enfadada la presentadora dejando claro que “no se ha dicho nada de él, hablamos de esto porque nos hemos dado cuenta de que Mayte ha mentido”.