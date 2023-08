Se cumple la advertencia de Frank Cuesta sobre el caso de Daniel Sancho y la policía tailandesa: "Os lo dije"

Aunque Frank Cuesta decidió dejar de pronunciarse sobre el caso de Daniel Sancho cuando regresó a España el pasado lunes 21, el televisivo no ha dudado en pronunciarse sobre el nuevo giro de acontecimientos respecto al real paradero del hijo de Rodolfo Sancho. El herpetólogo, a través de su perfil de Twitter, ha lanzado un contundente mensaje sobre lo ocurrido, confirmando así su pasada advertencia.

"Lo dije con tiempo, lo advertí y aun no lo entendéis. Le tocáis los huevos a la policía tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguirá. Seguís poniendo en tela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendéis que todo esto afectara al final a la familia, visitas, etc. Al final... Cuando le metan en la cárcel definitiva , la familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa", ha sentenciado Frank Cuesta desde su red social. El mensaje acumula cerca de los 10.000 me gusta y multitud de comentarios.

El televisivo, desde que salió el caso a la luz, se convirtió en una de las voces conocidas que más se pronunció sobre el asunto. Después de estar en el ojo del huracán mediático, el herpetólogo publicó un vídeo el pasado 18 de agosto, en el que dejó clara su posición respecto al asunto y enviándole una fuerte advertencia a los medios de comunicación. "Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia", aconsejó a la prensa. "Vais a hacer lo que os dé la gana, yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los... Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia", sentenció.