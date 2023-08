Nuevos datos sobre el caso de Daniel Sancho: sale a la luz último audio de Edwin Arrieta antes de morir

La información sobre el caso Daniel Sancho sigue sin cesar. Desde que salió a la luz el asesinato de Edwin Arrieta, diariamente conocemos nuevos datos sobre el asunto que sirven para arrojar luz a este crimen, uno de los más mediáticos de la historia reciente de nuestro país. Poco a poco se van desvelando algunos detalles que ayudan a reconstruir, con un poco más de certeza, cómo se produjo la muerte del médico colombiano. El pasado 23 de agosto se descubrió que Arrieta mordió la mano de Daniel Sancho justo antes de morir, tras una brutal pelea a puñetazos. Y ahora, se ha revelado un audio que envió desde su teléfono personal el colombiano y que podría ser su última conversación por teléfono antes de la desgracia.

El equipo de investigación de "Cuatro al día" ha sido el encargado de desvelar este audio. Se trata de unas conversación que mantiene con alguien muy cercano y en el que aparece Edwin Arrieta muy alterado. "Te llamaba para el tema de la historia clínica mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo. Por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¡La loca de mierda esta que me tiene harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente...!", expresa el colombiano en el mensaje.

Edwin Arrieta Instagram

Parece ser que Edwin Arrieta tuvo una denuncia de un paciente por mala praxis justo antes de viajar a Tailandia. "En estos audios le escuchamos hablar de esta paciente que habría denunciado por esta mala praxis, lo lógico es que este enfado sea por esta denuncia", señala la reportera de "Cuatro al día". "Su entorno nos cuenta que era muy buen profesional, pero estas pacientes sí que han puesto denuncias y él no estaría muy contento con las imágenes que se estaban difundiendo por redes sociales. Creemos que esta persona es con la última que podría haber hablado, con su familia habló al día anterior", relatan desde el espacio de Mediaset.

Aunque no desvelaron la identidad de la persona a la que le envió este mensaje, desde "Cuatro al día" aseguran que "es una persona profesional del entorno de Edwin Arrieta". "Lo que nos contaba es que Edwin estaba muy enfadado por estas acusaciones, hay más audios que no nos han querido pasar, nos describe un perfil de una persona que se enfada con facilidad sobre este tema que es comprensible porque están juzgando su profesionalidad", zanjan sobre el asunto.