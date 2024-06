Cuándo empieza el verano 2024 en España: esta es la fecha y la hora exacta

La primavera ya llega a su fin, y eso significa que el verano está a la vuelta de la esquina. Cada vez hay más horas de luz en el día y, a su vez, temperaturas más elevadas, algo que levanta el ánimo de la gente. Con estos factores, lo normal es que el espíritu social sea distinto, por lo que resulta inevitable echar un ojo al calendario y comprobar cuánto tiempo queda para las ansiadas vacaciones, tanto académicas como laborales.

Por esto, muchos españoles abandonarán su rutina laboral o académica en los próximos días de cara a la llegada de la nueva estación. Pero, ¿cuándo comienza oficialmente el verano? Esta es su fecha exacta.

Fecha del comienzo del verano 2024 en España

Aunque no existe una fecha exacta para el comienzo de la estación estival, siempre tiene lugar entre el 20 y el 22 de junio, según si el año es bisiesto o no. No obstante, este año 2024, según el Observatorio Astronómico Nacional, el verano comenzará el jueves 20 de junio a las 22:51 horas. Además, la institución científica señala que la estación durará 93 días y 16 horas, hasta el 22 de septiembre, cuando comience el otoño.

¿Cómo se sabe cuándo empieza el verano?

En el hemisferio norte, donde se encuentra España, el verano comienza cuando lo marca el solsticio de verano, que es el momento en el que el Sol logra su punto más elevado sobre el horizonte al mediodía. En ese preciso momento, la Tierra se inclina en su eje norte-sur 23,4 grados hacia el Sol, lo que hace que el arco de la estrella sea mucho más largo en el cielo. Así, la fecha en que se produce el solsticio de verano, es el día con más horas de luz del año y, por ende, la jornada con la noche más corta.

¿De dónde viene la palabra solsticio?

Según la Organización de Naciones Unidas, la palabra solsticio viene de "sol" y "sistere", palabra el latín que significa quedarse quieto, ya que el movimiento estacional de la trayectoria diaria del Sol, tal y como se ve desde la tierra, parece quedarse quieto en el límite norte-sur antes de invertir su dirección.

Además, la ONU detalla que los solsticios, junto con los equinoccios, están conectados con las estaciones, las cosechas y el sustento. Por lo que muchas culturas celebran combinaciones de equinoccios, solsticios, y puntos medios entre ellos que, finalmente, lleva a que surjan días festivos en torno a estos eventos.