Elia, hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar: “Si mi madre se ha casado con una persona será que no está con otra”

La historia de Julián Muñoz ha hecho correr ríos de tinta desde que se supo de su “cáncer galopante”. Después estalló la polémica con unas posibles memorias que estaría escribiendo y no dejarían en muy buen lugar a Isabel Pantoja. Ahora su matrimonio con Mayte Zaldívar, que tuvo lugar el pasado 30 de enero, ha dejado sin aliento a muchos, entre otras cosas porque Mayte estaría manteniendo una relación con Fernando Marcos, o puede que ya no.

Este martes José Antonio Avilés ha corrido como reportero de “Así es la Vida” para tratar de aclarar un poco los lados más confusos de esta historia. Desplazándose hasta Marbella, se ha situado en la casa de Mayte Zaldívar, donde ha podido hablar en exclusiva con su hija Elia Muñoz. Todo lo que ha querido decir sobre esta unión más que aclarar ha suscitado preguntas. Y es que “desde que se puso enfermo tiene una vida muy tranquila y se mantiene al margen” y prefiere “no saber para vivir tranquila y si ha salido que su madre se ha casado con una persona será que no está con otra, no son tan modernos”, explicaba el periodista para sus compañeros del programa de las tardes de Telecinco. Esta información daría a entender que Mayte ya no está con Fernando, pero ¿a qué vienen tantas quedadas juntos en los últimos meses?

Sin querer revelar más detalles sobre el acuerdo entre sus padres, dado que eso les compete exclusivamente a ellos, ha hecho hincapié en el delicado estado de su padre Julián: “Si hubiese dinero, Elia no tendría que estar tan pendiente de su padre y podría haber otra persona que le cuidase. También me dice que son una piña”, proseguía el periodista antes de añadir que actualmente Julián Muñoz se habría trasladado con su hija Elia, por lo que “algo ha cambiado”.

José Antonio Avilés Mediaset

Desde que saltó la noticia muchas han sido las teorías para dilucidar cuál era el motivo por el que volvían a convertirse en marido y mujer. Aquellos que tienen confianza plena en el ser humano han saltado diciendo que era para que Zaldívar cuente con una mayor facilidad de recursos, como la baja laboral en el caso de que tenga que cuidar a su ahora marido. Sin embargo, la periodista Paloma García Pelayo ha echado por tierra esas teorías que apuntaban a un compromiso in articulo mortis. “No es algo de ahora, no es una decisión que se tome porque él esté muy enfermo. Esto viene de largo. Desde que salió de la cárcel, él la quería compensar por todo el daño que le hizo”, desveló en el programa de “Y ahora Sonsoles”. No han sido pocas los que han recordado que para recibir la pensión de viudedad los cónyuges deben haber estado casados por lo menos un año. Sin embargo, esto no se aplicaría al caso de Mayte, ya que puede demostrar que ha estado conviviendo con Julián de manera tanto extramatrimonial como matrimonial durante dos años. Además, tienen dos hijas en común, Elia y Eloísa.