Isa Pantoja invita a su madre a su boda y no obtiene contestación

Isabel Pantoja ya ha recibido la invitación de boda de su hija Isa y Asraf Beno, pero los novios no han obtenido, de momento, contestación de la tonadillera. El mismo Asraf es incapaz de contestar a la pregunta de si su suegra estará o no en su enlace matrimonial: “invitada está, pero no sé nada”. Tampoco Isa se atreve a vaticinar si su madre la acompañará en un día tan especial. Echa mano de evasivas y se limita a decir que le haría mucha ilusión verla en la ceremonia.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Como ya adelantamos en esta web hace días, quien no ha sido invitado es el tío de la contrayente,el hermanísimo Agustín, con el que Isa no tiene la menor relación desde hace muchos años. Tampoco le hace gracia a Asraf, que no mantiene el menor contacto con ese hombre. Consciente de que su pareja no quiere ver al tito ni en pintura, hace causa común con ella.

La boda en cuestión tendrá lugar el próximo trece de octubre. Será por lo civil y en una hacienda cercana a la capital sevillana. Unos doscientos invitados y una fiesta por todo lo alto.

Otro tema polémico es que, si finalmente va la Pantoja, es improbable que aparezca por allí la mujer que más y mejor cuidó a Isa y a su hijo a lo largo de los años, la incondicional niñera Dulce, a la que mamá Isabel desterró de su vida tras serios enfrentamientos entre ambas.