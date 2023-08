Isa Pantoja enseña su invitación de boda: ¿por qué su madre aún no la tiene?

Este viernes 11 de agosto, Isa Pantoja se sentaba pletórica en el sofá de ‘El programa del Verano’ para mostrar con orgullo su invitación de boda con Asraf Beno. Esa que se lleva anunciando desde el año 2020 y que por una u otras la pareja aún no ha llegado al altar. “Va a ser una boda civil, por la tarde y en la provincia de Sevilla. Será el 13 de octubre a las 18:30 horas”, detallaba al fin la hija de Isabel Pantoja, que está deseando vestir de blanco y pronunciar el ‘sí, quiero’ con el modelo marroquí.

La joven colaboradora estaba muy feliz de poder enseñar una de las pinceladas de su boda. Se trata de la invitación que hará llegar a sus familiares y amigos para que tengan toda la información para asistir a su gran celebración. Un primer detalle filtrado por la protagonista que, seguramente, haya trabajado mano a mano con su chico para diseñarla, pues en la invitación se adivinan la influencia de las raíces árabes del novio. Ya lo había anunciado que su boda tendría aires de la cultura de su pareja, algo que ahora podemos comprobar con detalles como escribir el nombre de los contrayentes en árabe.

También a través de la invitación de boda que ha compartido Isa Pantoja en televisión, hemos podido ver el lugar escogido por la pareja para que sirva de telón de fondo a su unión. Se trata de la Hacienda Al-Baraka, situada en la popular localidad sevillana de Dos Hermanas. Un lugar que acogerá la que será la segunda boda para ella, pero la primera para él, que congregarán a sus respectivas familias y amigos para que sean testigos de su amor.

Quedan tan solo dos meses para el feliz enlace y ya se están ultimando todos los detalles para que sea un día inolvidable, pero todavía hay muchas incógnitas sobre la mesa. Por ejemplo, sobre los invitados. Por eso se ha sentado también la joven en su plató, para confirmar que tan solo su madre y su prima, Anabel Pantoja, tendrán esta invitación en su mano. “Me da mucha pena que parte de mi familia no esté, porque es un día muy importante, pero quiero que sea un día especial y feliz, que es lo que cualquier novia quiere”.

Ahora bien, tan extraña es la relación en este clan, que Isa Pantoja aún no le ha dado la invitación a su madre y todavía no sabe a ciencia cierta de si podrá estar presente en su feliz día: “Espero que sí, que venga. Lo doy por hecho, es una boda, no es un cumpleaños, no es un concierto. Es algo muy importante”, se reafirma. Eso sí, para que esto llegue antes deberá informar formalmente a la tonadillera del día y el lugar en el que se le espera. “Todavía no se la he dado a mi madre porque el día 2 no estaba en Cantora, tiene que preparar unas cosas para el concierto y no está y estoy preparando a ir en persona para dársela y ver qué piensa y que me dice de la invitación. Lo importante es dársela”, reconoce, aunque ahora su madre bien podría haber visto la invitación por televisión y chafarle la sorpresa.