El gran dilema de Isabel Pantoja ante la boda de su hija Isa

Isabel Pantoja se enfrenta a una gran disyuntiva familiar ante la próxima boda de su hija Isa. ¿Asistirá a la ceremonia y posterior celebración o se quedará en su finca con su hermanísimo Agustín? La incógnita viene a colación porque este último no tiene la menor relación con su sobrina. Ya desveló Isa en su momento que su tío la había prácticamente ignorado desde que era una niña y que no se habla con él. Nadie espera al que muchos califican como “el Rasputín de los Pantoja” en la boda, no sería bienvenido y no está en la lista de invitados.

Quieras que no, a la tonadillera le duele en demasía este cisma familiar entre dos de las personas a las que más quiere en este mundo, de ahí el dilema de si asistir o no al enlace matrimonial. Porque, además, su relación con el novio de su hija, Asraf Beno, no es lo que se dice satisfactoria. Isabel no olvida aquella dura frase del hispano marroquí cuando se refirió a los Pantoja como “una familia de mierda”. Ni perdona ni se le va el mal recuerdo.

Asraf Beno e Isa Pantoja Gtres

Entonces, las probabilidades de que la artista asista al evento están al cincuenta por ciento. Hará, según nos cuentan desde su entorno, “lo que le dicte el corazón. Desgraciadamente, no existe una fórmula intermedia que contente a las dos partes, a su hija y a su hermano. Porque ninguna de las dos se muestra dispuesta a ceder en favor la otra. Pueden más el orgullo y la cabezonería que la razón.”