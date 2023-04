Isa Pantoja: "Me parece fuerte que digan que he agredido a alguien"

Isa Pantoja ha acudido al programa "Fiesta" que presenta Emma García para aclarar lo sucedido en la Feria de Abril. A la hija de la tonadillera la acusan de protagonizar un altercado en el que "casi llegan a las manos", según testigos presentes en la caseta.

Isa Pantojaha querido aclarar que no la echaron de ningún sitio: "Todos esos videos son después de este altercado, como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos".

Emma García le ha preguntado qué originó el altrcadoha querido saber por qué se inició el altercado: "Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada".

"La historia es que nosotros íbamos por publi para ir para allá para esa caseta y a nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice 'por favor no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está’, pues si queréis hacer fotos no pasa nada, yo me la hago’’, explica Isa Pantoja.

Al parecer esas personas no se tomaron a bien las palabras del amigo de Isa Pantoja, pero ella afirma que en ningún momento se metió y que acto seguido llegó el personal de seguridad.

"Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona’’, concluye Isa.