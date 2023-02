Isa Pantoja confiesa lo que más le duele de su madre, Isabel Pantoja

Después de mucho tiempo, Isa Pantoja se volvía a sentar anoche en el ‘Deluxe’ para someterse a un test de inteligencia y, de paso, hablar larga y tendidamente sobre su delicada situación familiar, a colación de la inminente gira de su madre por Estados Unidos. La hija de la tonadillera ha admitido que su madre no está bien y que la mala relación entre los miembros del clan no ayuda a su mejoría. Por eso, la joven, a pesar de todo, justifica ciertas actitudes de la matriarca, debido al terrible momento que está viviendo desde hace un tiempo.

“Mi madre no ve tanto a mi hijo como a mí me gustaría” ha confesado. “Mi madre no ha venido a ver al niño. Yo cuando voy a Cantora y cuando ella quiere yo se lo llevo. Aunque lo justifico porque es mi madre yo sé que ella está mal, pero claro que me duele. Me duele mi hijo. No me gusta la situación. Ella lo sabe y ya está”. Isa Pantoja ha revelado que es Isabel Pantoja la que marca cuándo ve a su nieto y entiende que se vaya de gira a Estados Unidos pero no sea capaz de acercar posturas familiares. “No hace vida social. Ella no tiene ganas de hacer nada”, sentenciaba.

Aún así, Isa Pantoja está contenta con el nuevo proyecto profesional de su madre y se alegra mucho por ella. “La relación con mi madre está bien. Ya ha llegado el momento en el que nuestras conversaciones son más maduras y profundas. Eso me gusta. Ella está bien, ilusionada y contenta”, hablaba refiriéndose a su gira. “Tiene ganas de trabajar. Además tiene muchas ganas porque se ha pospuesto varias veces” confesaba.

Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja

También ha tenido palabras para hablar de la inexistente relación que mantiene con su hermano Kiko Rivera desde hace mucho tiempo. “Ahora mismo no creo que yo me vaya a reconciliar con él. Cuando pasa lo del hospital yo estoy ahí y me hubiera gustado darle un abrazo ahí. Es un punto de inflexión que como persona a mí me toca estar ahí. Es mi hermano y lo quiero. En ese momento era lo normal darle un abrazo”. Aún así, espera que su madre y el DJ hagan las paces próximamente. . “Es una cosa que quiero. Yo la veo preocupada por otras cosas y yo sé que es algo que echa en falta. Ojalá se reconcilien”. Pero esto son suposiciones, ya que la joven no es capaz de hablar con Isabel Pantoja sobre su hermano. “Yo sé que ella está mal y yo egoístamente también lo estoy. Es una manera de quitarse dolor. Hablar de eso hace que recuerde muchas cosas y sufra” decía con total naturalidad sobre la situación que están viviendo madre e hijo.