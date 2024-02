Isa Pantoja revela detalles inéditos con los que desmiente su polémico primer beso

Como cada domingo la casa de Guadalix de la Sierra se prepara para el gran debate de “GH Dúo”. En esta ocasión ha contado con un nuevo personaje, se trata de Isa Pantoja, la mujer de Asraf Beno, que ya ha protagonizado grandes momentos dentro del programa, llegando hasta sacarle las lágrimas a su marido en directo.

De hecho, este programa ha sido una parte fundamental de la historia de amor de la pareja. Hay que recordar que su primer encuentro tuvo lugar en dicha casa, donde protagonizaron una polémica por un beso que se dieron debajo de las sábanas. En esta ocasión, la hija de Isabel Pantoja ha querido aclarar de una vez por todas los detalles que había sobre este supuesto beso.

En el momento que se conocieron Isa y Asraf mostraron una gran complicidad, pero la prima de Anabel Pantoja estaba saliendo con Omar Montes. Eso no impidió que se viera a los dos durante el programa debajo de las sábanas en actitud cariñosa. Algunos aseguraron que se dieron su primer beso, cosa que otros negaron y entre ellos la propia Isa Pantoja. Ahora ha querido desmentir lo que pasó.

Isa Pantoja y Asraf Beno (Instagram) Redes sociales

Antes de entrar en materia, Ion Aramendi ha querido preguntarle a la hija de la tonadillera cómo veía a su marido en el concurso: “Estoy viendo muy bien a Asraf. Me gusta que en este reality esté siendo completamente distinto a la convivencia que tuvo en el otro, porque se le hizo bastante cuesta arriba. Tuvo algún conflicto. Me quedé tan cansada que por eso me cuesta venir a este. Pero lo estoy viendo de una manera muy diferente. Sé que lo está disfrutando mucho”.

Después de eso el presentador del concurso ha aprovechado para rememorar la historia entre Asraf e Isa: “Él dijo que vuestro primer beso, que tú no querías que él lo contara, fue en 'Gran Hermano' debajo de una sábana. ¿Eso es verdad o no?”.

Ha sido el momento en el que se ha hecho justicia a lo que sucedió hace cinco años y ha puesto en balanza su verdadera historia: “Yo le he dicho que son como caricias y todo eso, pero un beso como tal sigo pensando que no lo fue. Pero tengo un bonito recuerdo de 'Gran Hermano'”, respondía la hija de la tonadillera dejando claro que no hubo un beso como tal durante el concurso, ya que “para mí un beso es más... con lengua”, concluía.