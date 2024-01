Isa Pantoja deja claro quién es su "modelo a seguir" en su momento más complicado

Isa Pantoja y Asraf Beno son una de las parejas que más ha estado dando que hablar en los últimos días. No es solo por la mediática familia Pantoja, pues ambos han conseguido por sus propios medios llamar la atención de la crónica social.

Si hace apenas unos días era Asraf Beno el que se emocionaba en directo ante la carta que le dedicó su mujer por su aniversario de cinco años como pareja. Ahora podría repetirse esta situación ante otra fiesta que celebran en estas fechas, aunque en esta ocasión no podrá ser hasta que Asraf termine en “GH Dúo”.

Este martes 23 de enero Isa Pantoja volvía hacer uso de sus redes para compartir con ellas un mensaje de cariño y admiración: “Asraf hoy es un gran día para ti y para la gente que te quiere. Los cumpleaños nos recuerdan quiénes somos y lo que hemos hecho. Gracias por ser un increíble modelo a seguir para mí y para muchos otros”, comenzaba compartiendo la televisiva con sus seguidores.

La felicitación de Isa Pantoja a Asraf Beno Instagram

Si algo ha caracterizado a la pareja desde que comenzaron su relación han sido sus múltiples viajes que no han hecho otra cosa que aportarles mayor complicidad. De este modo, Isa Pi ha acompañado su mensaje con algunas de las imágenes más importantes de sus viajes. Y finaliza: “Felicidades por una vuelta más al mundo. Espero que este día sea tan especial y bonito como eres tú. Felicidades a la persona que solo se vuelve mejor conforme pasan los días, te quiero Asrafito”. Unas palabras que, aunque no se puedan ver, seguro que han conmovido al televisivo.

No hay duda de que Isa Pantoja está pasando por uno de sus momentos más dulces con Asraf. Sin embargo, la cosa se complica cuando se habla de la otra parte de la familia. El cisma con la tonadillera no hace más que crecer, pero ella no se cierra a retomar su reconciliación. En marzo tendrá lugar uno de los días del año más complejos para ella: el cumpleaños de su hijo Albertito. Con el paso de los años el pequeño se va haciendo más consciente de las cosas y, ahora que va a cumplir diez años, Isa Pi ha tomado la dura decisión de apartar todo lo relacionado con su madre: “Me duele que no quiera hablar con mi hijo. Llegará el día en que no me duela tanto, supongo”, expresó en una reciente entrevista que hizo para “Lecturas”.