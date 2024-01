Isa Pantoja, orgullosa de cómo es Asraf Beno: “Yo prefiero alguien que muestre sus sentimientos”

La última semana ha puesto a Isa Pi en el centro de las miradas y no solo porque hayan saltado las alarmas sobre un posible embarazo con su marido, Asraf Beno. La hija de la tonadillera compartió también hace apenas unos días una de sus mayores penas por no tener relación con su madre en la que ha sido su entrevista más íntima hasta la fecha.

Ahora su discurso se ha vuelto más alegre tras la fecha que marca en el calendario que Isa Pi y Asraf Beno llevan manteniendo una relación desde hace cinco años. Durante el debate del pasado domingo en “GH Dúo”, el televisivo recibió una carta muy especial de Isa Pi con motivo de su aniversario que consiguió que se emocionara en directo conforme avanzaba en su lectura.

“Feliz aniversario, cari. Parece mentira que hayan pasado cinco años y justo ahora estés donde nos conocimos, donde empezó todo”, comenzó leyendo el concursante entre lágrimas. Un gesto que él no dudó en devolver con un sentido: “Te amo muchísimo”, por parte de Asraf.

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí e Isa Pi ha querido aprovechar su canal de difusión para agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que han recibido. En lo que más ha querido hacer hincapié ha sido en la reacción de la gente al ver a un hombre mostrando libremente sus sentimientos en directo: “No podéis saber lo alegre que me sentí yo ayer cuando Asraf recibía mi carta, que encima se emocionaba porque era normal que se emocionase. Me hizo mucha ilusión que recibiera mi carta porque justo ayer cumplíamos cinco años y sé que él se había acordado de eso. Además, le dije ‘como te olvides me voy a enfadar’, entonces se acordó”, comenzó relatando a sus seguidores de ‘Instagram’.

Pero relatar lo que ella sentía en ese momento por su marido no ha sido el único mensaje que ha querido dejar: “Me encantó ese momento y aprecio un montón todos los comentarios positivos que le habéis hecho por el concurso, pero también por lo de ayer que para mi era super emotivo y super bonito. También quería decir que las personas, en este caso un hombre, muestren sus emociones y que nadie lo vea como malo me parece super bonito”, agradece a la sociedad que se empiecen a difuminar las fronteras entre los roles que se la han asignado a hombres y mujeres.

“Yo prefiero alguien sensible que demuestra sus sentimientos y lo prefiero a otro tipo de personas. Cuando una persona se abre así y se intenta mostrar de una manera natural, sensible, no hay que criticarlo por ello sino al contrario”, concluye en su mensaje a sus seguidores.