Asraf Beno confiesa qué le diría a Isabel Pantoja si pudiera hablar con ella

A pesar de que sus inicios no fueron fáciles, la relación de Isa Pantoja y Asraf Beno está más que consolidada. La entrada de Beno en el Clan Pantoja no fue sencillo, tal y como él mismo lo confesó hace unos años. La realidad es que ahora la tonadillera y su hija no se dirigen la palabra y la relación es prácticamente inexistente.

Asraf Beno, que está participando en GH Dúo, ha confesado a sus compañeros que la ausencia de su suegra en su boda con Isa, dejó muy tocada a su mujer. Por eso, Marta López no dudó en preguntarle qué le diría a la tonadillera si pudiera hablar con ella. "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo".

Parece que se refiere a las confesiones que hizo en su paso por "La casa fuerte". Comentarios como: "No tienes que dejar de hablar a tu hija ni a tu hijo por nada de nada" o "nunca ha defendido a su hija en televisión, he visto cosas que no me han gustado" provocaron el veto de la pareja en Cantora. "Yo he sufrido mucho con esta familia. Es una mier** de familia", aseguró Asraf.

Y aunque Asraf Beno ha dejado abiertas las puertas a una reconciliación con la tonadillera, esta no parece tener la menor intención de recuperar la normalidad con sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja.