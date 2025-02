Isabel Preysler confiesa por qué Anna Kournikova ha terminado en silla de ruedas

La semana pasada, unas imágenes de Anna Kournikova daban la vuelta al mundo. Por un lado, se habló mucho de que llevaba dos años sin dejarse ver en público, pero, por otro, no pasaba desapercibido el hecho de que la madre de los hijos de Enrique Iglesiasestaba en silla de ruedas, con una pierna inmovilizada y un dedo de la mano vendada. ¿Qué le ha pasado? Esta es la pregunta que todos se hacían, al ver las fotografías en un parking de un centro comercial de Miami, al que acudió acompañada de unos amigos y también sus hijos. La alarma se propagó y ante la falta de información oficial sobre lo sucedido, llegaron las especulaciones para encontrar una razón para la bota ortopédica que utilizaba a modo de llamativo complemento en su pierna derecha.

Han pasado los días, el misterio continuaba y nadie se pronunciaba desde su entorno para desvelar si se encuentra bien o si había razón para preocuparse por la extenista. Hasta ahora. Ha sido su suegra, Isabel Preysler, el miembro de la familia más afín a la prensa, quien ha terminado con los dimes y diretes. “No ha sido nada, solo un golpe en el pie. Es un pequeño esguince sin importancia, pero ya sabes lo que duele”, ha querido aclarar en su revista de confianza, ‘Hola’. Ha tenido que ser un esguince aparatoso, de ahí que necesitase bota ortopédica. Pero más aún por tener que salvar las distancias con una silla de ruedas. Quizá por la molestia que supondrían las muletas, si además tenía una pequeña lesión en su mano, también vendada.

Como cabría esperar, ni Anna Kournikova ni Enrique Iglesias han querido dar explicaciones sobre lo sucedido. No han arrojado luz sobre el accidente que habría terminado con la extenista en silla de ruedas, con bota ortopédica y la mano maltrecha. Un esguince, dice Isabel Preysler, aunque no ha logrado convencer a todos y son muchos los que piden más detalles sobre cómo se lo ha podido hacer. Al menos se alegran de que no sea nada grave y que con reposo y paciencia podrá recuperar su rutina. Esa que la mantiene siempre lejos del foco mediático.