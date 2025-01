Anna Kournikova, en silla de ruedas: la novia de Enrique Iglesias preocupa a todos

Hacía mucho tiempo que Anna Kournikova no se dejaba ver en público. Vive retirada del foco mediático y son anecdóticas las veces que las cámaras se fijan en ella, pero después de dos años fuera del foco, la pareja de Enrique Iglesias ha reaparecido causando sensación. Y es que han impactado mucho las nuevas imágenes que han trascendido de ella, en las que se le ve en silla de ruedas. ¿Qué le ha sucedido? Esta es la pregunta que se realizan todos en redes sociales al toparse con las impactantes fotografías de la extenista. Desde que se retiró del deporte en el año 2000, no quiere hacer demasiado ruido y hasta su embarazo pasó tan desapercibido para el público, que incluso se puso en duda que ella alumbrase a sus vástagos. Tuvo que demostrar que estuvo embarazada con una foto que llegó mucho después de tener a sus hijos en sus brazos. Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que tampoco haya querido dar explicaciones al mundo sobre el motivo por el que necesita una silla de ruedas.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova acaban de ser padres de su tercer hijo larazon

La última vez que se puso frente a las cámaras fue en 2023, en una gala a la que acudió junto a Enrique Iglesias. Fue inesperada su presencia y muy comentada, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, pues llevaba igualmente mucho tiempo sin reaparecer. Así, una vez más, cuando los flashes se disparan y ella es la protagonista, el revuelo está asegurado. Pero nada como hasta ahora, cuando ha sido pillada en silla de ruedas por el diario italiano ‘Corriere della Sera’. Su bache de salud está en boca de todos y la duda está en qué le ha sucedido. No puede caminar, tiene la pierna derecha inmovilizada y se apaña mejor salvando las distancias con su silla de ruedas que utilizando las tediosas muletas. Quizá por no agravar más la lesión de espalda que arrastra desde hace dos décadas y que le obligó a retirarse de las pistas de tenis con solo 22 años, tras triunfar y hacerse un buen nombre.

Anna Kournikova ha sufrido un accidente que le ha postrado en una silla de ruedas, la que será su compañera de aventuras durante las próximas semanas. Pero no parece que sea suficiente como para quedarse en casa apenándose de sus dolencias, pues las imágenes que acaban de ver la luz corresponden a una divertida jornada de compras con amigos y familia en el centro comercial Bal Harbour de Miami. La bota ortopédica que lleva en su pierna le impide caminar con soltura, por lo que los médicos le han recomendado guardar reposo, no hacer sobreesfuerzos y no apoyar el pie, así como que trate de llevar de la mejor manera estas semanas mientras se recuperen sus huesos. Una tarea en la que está recibiendo la mejor de las ayudas, no solo anímica por su familia, sino también asistencial por sus amigos, como la que le ayuda a empujar su silla de ruedas para que no fuerce los brazos.

Pero Anna Kournikova ha tenido un accidente aparatoso, a juzgar por las imágenes. No solo por la bota ortopédica que debe llevar, lo que le ha obligado a permanecer postrada en una silla de ruedas. También por el dedo vendado que luce en su mano derecha, lo que evidencia que el traspiés que sufrió debió ser ingente. Un suceso del que la protagonista ha preferido guardar silencio y no desvelar detalles de lo que le ha sucedido. Tampoco Enrique Iglesias parece muy por la labor de despejar las dudas y todo su entorno se ha blindado para protegerles de estas preguntas. Habrá que esperar a ver si finalmente desvelan el misterio o, por el contrario, como suele suceder, dejarán que sea la versión extraoficial, cargada de especulaciones, la que arroje luz al asunto.