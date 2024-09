Jaime Cantizano cambia de vida tras una crisis existencial: “Estaba destruido”

Jaime Cantizanoha vivido unos meses convulsos que le han hecho perder en cierta manera la estabilidad. Sin embargo, la fortuna le sonríe, como así ha demostrado al abrirse en canal y situarse al otro lado de la entrevista, teniendo que ser él esta vez quien responde las preguntas. Lo hace en ‘Espejo Público’, charlando con buenas amigas, como son Susanna Griso y Gema López, sobre su regreso a Atresmedia con su programa en las tardes de Onda Cero, al pasar Julia Otero a los fines de semana. Se reencontraba con su excompañera de ‘¿Dóndes estás corazón?’, recordando viejos momentos vividos que les marcaron de por vida, como fue el embarazo de la periodista, siendo Cantizano el primero en saber la noticia el mismo día que ella. Eso les ha unido, aunque sus caminos profesionalmente se hayan distanciado. Y es que la vida da muchas vueltas, como así ha planteado el propio presentador.

Quién le iba a decir a Jaime Cantizano, que siempre ha sido hermético con su vida privada, que se sentaría a hablar sobre sus planes de boda del próximo verano. El año que viene le jurará amor eterno a su novio artista, además de experto en marketing, Miguel García Golding: “Me caso y claro que me caso. En verano es cuando uno puede descansar e irse de vacaciones”, confirma la buena nueva. Ahora bien, parece que se lo está tomando con calma o quizá es que piense delegar todos los preparativos de la boda a terceros. De ahí que no haya pensado aún cómo será el gran día: “Todavía queda un año. Evidentemente claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso”. Eso sí, se reserva la fecha exacta en la que está fijada en el calendario.

Una ceremonia que vendría a unirles más si cabe, pues ya sus vidas están eternamente entrelazadas por el nacimiento de su hijo Leo en 2016, a través de un procedimiento de gestación subrogada: “Nunca pensé que iba a casarme, para nada. De hecho, durante años tampoco imaginé que iba a formar mi propia familia, ni que iba a ser padre. Pero hay un momento en el que se produce una evolución, un salto y esa decisión de dar este paso también ha sido así”, explica en el programa de Antena 3. Viene de disfrutar mucho de las vacaciones con su hijo, pero no tiene reparos tampoco en reconocer que también necesita tomarse un respiro y que la vuelta a la rutina le vendrá muy bien: “Ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida, aunque ya estaba deseando que empezara el colegio”.

Pero parece que Jaime Cantizano acaba de salir de otro proceso de evolución, tras unos meses en los que no se ha sentido pleno: “No he estado tan cerca de la crisis personal como en el último año. En el mes de mayo ya estaba que no podía más con el trabajo, estaba al límite. Me molestaba todo, me enfadaba por todo. Hablar de depresión me parece un tema muy serio, pero estaba destruido. He tenido que hacer un ejercicio serio. Soy adulto y todos en algún momento nos hemos visto al límite”, se confiesa sobre el estrés que ha soportado en ‘Mañaneros’, el programa de TVE que ha dejado en manos de Adela González.