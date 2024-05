Así es Miguel García Golding, el futuro marido de Jaime Cantizano

Es uno de los rostros más conocidos de la esfera mediática, y aunque sus inicios estuvieron ligados a la prensa del corazón, Jaime Cantizano ha sabido mantener esa parcela de su vida privada alejada de la opinión pública. Se conocen pocos detalles sobre el presentador más allá de los platós de televisión, salvo que tiene pareja y un hijo de ocho años. Ahora, acaba de trascender la feliz noticia de que se dará el "sí, quiero" en 2025 con Miguel García Golding, el hombre con el que comparte su vida desde hace varios años.

Así lo publica el periodista Raúl Rodríguez en Jaleos de "El Español", una buena nueva que ya han compartido con sus más allegados y que ha llenado de alegría a los novios y sus seres queridos.

Como se ha mencionado anteriormente, Cantizano y su pareja intentan llevar su relación de la forma más discreta posible y alejada del ojo público, que no implica que escondan su amor o no disfruten de una vida normal. De hecho, García Golding ha acompañado al presentador a diferentes eventos sociales, como el 70º cumpleaños de Bibiana Fernández, pero rehúye de las cámaras y los flashes cuando llega el momento y ocupa un segundo plano mientras su mediático futuro marido atiende a la prensa.

Jaime Cantizano y Miguel García Golding en el cumplaños de Bárbara Rey Gtres

Mientras que el currículum de Cantizano es de sobra conocido, su prometido se gana la vida de una forma menos pública, aunque también relacionada con la comunicación. Se define a sí mismo como "una persona con gran motivación, proactiva y capacidad de trabajo en equipo" y actualmente ocupa el puesto de director de cuentas en una agencia que se dedica a construir la imagen de marca de sus clientes, coordinando proyectos y gestionando sus propios equipos.

Es posible que tras hacerse público su futuro enlace Cantizano y su pareja sean menos comedidos a la hora de mostrar públicamente su amor. Lo que el presentador no ha escondido nunca es lo mucho que quiere a su hijo y lo importante que es en su vida, tal y como manifestó el pasado verano durante el 60º cumpleaños de Alaska, su compañera en Onda Cero. "Ser padre es la mejor decisión que he tomado. Llevo más de veinte años dedicándome a esto (los medios). Evidentemente me gusta la radio, he seguido haciendo televisión de manera más reducida, pero desde hace siete años ser padre es mi principal ocupación", comentó ante la prensa.