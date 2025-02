De Los Javis a Rossy de Palma y Loles León: los famosos apoyan a Antonio Banderas en su gran estreno en Madrid

El Teatro Apolo de Madrid acogió ayer el estreno de “Gypsy”, el nuevo musical de Antonio Banderas con el que repite como director. La trama gira en torno a la madre de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, Rose, una mujer que quiere convertir a sus hijas en estrellas del vodevil a cualquier precio. Una mujer ambiciosa que en el fondo solo busca su propio éxito.

Numerosos rostros conocidos y amigos del artista no dudaron en desplazarse hasta el icónico teatro para mostrarle su apoyo, empezando por su pareja, Nicole Kimpel, que atendió a la prensa en un perfecto español. “Vamos a pasar el día juntos, tranquilos. Por una vez que no tiene que trabajar, que él trabaja todos los días… A lo mejor cocinamos o salimos a cenar fuera. Me gusta mucho el chocolate, seguro que me regala algo de eso, él es romántico a su manera”, comentó a la periodista Marta Riesco de “Ni que fuéramos Shhh” sobre sus planes por San Valentín, que se celebra este 14 de febrero.

Algo más discreto fue el actor Imanol Arias. Pese a que en los últimos meses se le ha relacionado con Nuria Gutiérrez de Cos, una instructora de yoga vallisoletana, el artista aseguró que no tenía pensado celebrar San Valentín. “Nunca lo he celebrado especialmente y como he tenido relaciones muy largas podía haberlo hecho, pero no… Mi corazón está bien, como siempre, estoy bien. Soy una persona retirada... estoy muy tranquilo”, declaró. ¿Una señal de que vuelve a estar soltero?

El que sí está soltero y sin ganas de más follones es Bertín Osborne, que por primera vez reapareció ante la prensa tras la sentencia del juez que le declara como padre legítimo del hijo de Gabriela Guillén. “No voy a hablar más del tema de mi vida, vale. No voy a hablar más del tema. Os los agradezco”, zanjó ante las preguntas de la prensa, aunque prometió que “cuando llegué el momento” de conocer a su bebé “claro que os lo contaré”. Estamos expectantes.

Además de estos famosos, también pasaron por la alfombra roja del Teatro Apolo de Madrid ilustres nombres de la industria como Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como “Los Javis”; Loles León y Rossy de Palma, Santiago Segura e Iván Sánchez; los cantantes Diana Navarro y Blas Cantó; o los periodistas Susanna Griso, Iker Jiménez y CarmenMaría Porter.