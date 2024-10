¿Quién es Nuria Gutiérrez de Cos, la amiga más especial de Imanol Arias?

Desde que rompió su relación con la fotógrafa Irene Meritxell, hace ya tres años, Imanol Arias nunca ha desvelado nuevos daros de su vida privada. Centrado en el trabajo y en su faceta de padre, preocupado por sus problemas con Hacienda, su faceta más personal resultaba un verdadero misterio para el gran público.

Pero hace unos días se le vio paseando por las calles de Madrid con una mujer con la que se le relaciona sentimentalmente.

Esa amiga especial se llama Nuria Gutiérrez de Cos, reside entre Valladolid y Madrid y es profesora de yoga y empresaria. Tiene unos cincuenta años de edad, un físico muy cuidado, pelo moreno y rizado y los que la conocen bien la califican de “una bellísima persona”.

Es dueña desde hace poco más de una década del centro “Yoga respira profundo”, situado en la capital vallisoletana y en el que imparte clases junto a otros profesores y organiza talleres, coloquios y cursos.

Parece ser que fue un amigo de Imanol el que le recomendó que contratara los servicios de Nuria para tratar un problema en la espalda. Y de la amistad, por lo que se cuenta, surgió el amor.

Imanol Arias, muy cómplice con Nuria Gutiérrez de Cos Gtres

Hace unos meses, Nuria subía a su Instagram una frase muy significativa que podría hacer referencia a su relación con el actor: "Las conexiones existen, surgen solas y no se dan con cualquiera".

En lo que se refiere a su dedicación al mundo del yoga, en la web de su centro ella misma explica que “decidí dar una oportunidad a esta disciplina hace más de diez años, como último remedio antes de operarme de mis hernias discales. He de admitir que no tenía mucha confianza en que el yoga pudiera sanar mis problemas de salud, pero en pocos años me transformó”. Y ha contagiado su entrega a tal disciplina a Imanol.