Jesulín de Ubrique, tras sufrir un microinfarto: "No sé con qué me voy a encontrar"

La salud ha dado un nuevo revés a Jesulín de Ubrique, quien ha sufrido un microinfarto mientras se encontraba de vacaciones. La rápida decisión del torero hizo que su salud no corriera peligro. Hacía unos días había reaparecido en televisión, junto a María José Campanario, en el nuevo programa de Antena 3, "Emparejados", presentado por Joaquín Sánchez y su mujer.

"Me trasladaron al Carlos Haya y como no entiendo qué podía pasar, llamamos al cardiólogo para que me haga todo tipo de pruebas y ver lo que había pasado. No sé qué es lo que me ha pasado", explicaba Jesulín este mismo lunes a "Vamos a ver". "Algo raro ha tenido que ser porque la presión que tenía, el dolor que empezó desde que me empecé a sentir mal desde las diez de la noche, y a las tres y media no podía más… Era un dolor… Voy al hospital, y me van a hacer distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar. No le doy explicación".

"Soy una persona tranquila, no sé el detonante cuál ha podido ser. Por eso me voy a poner en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico y si hay algún problema poder solucionar. Agradecer a tanta gente que ha llamado y demás. He estado hablando con mi familia, les ha mantenido informados y que estuvieran tranquilos, y a expensas de lo que me digan", revelaba el torero.

"Mi madre, mis hijos, mis hermanos están preocupados. Me levanté a las 3 solo y me fui con mi compadre al centro de salud, ahí me trasladaron al hospital, y nadie sabía donde estaba. No fui con MJ porque no quise dar el susto a nadie. Pensaba que si era algo muscular, voy al centro de salud y me voy a casa otra vez".