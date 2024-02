Joaquín Sánchez, devastado en el último adiós a su padre: "Estamos muy tristes"

Mal momento para el exfutbolista Joaquín Sánchez. Su padre, Aurelio Sánchez, perdió la vida este miércoles 7 de febrero en El Puerto de Santa María a los 78 años, tras pasar varios días ingresado en un hospital de la localidad a raíz de un empeoramiento en su estado de salud. El deportista estaba muy unido a su progenitor, tal y como detalló en algunas de sus intervenciones públicas pasadas, y su muerte ha supuesto para él un duro mazazo.

Así lo ha demostrado a su llegada al tanatorio para dar un último adiós a su padre. Joaquín Sánchez no podía borrar la tristeza de su rostro, oculto tras unas gafas de sol. Pese al mal momento que atraviesa, el deportista ha tenido la amabilidad de atender a los medios, y ante ellos se ha sincerado sobre esta dura pérdida que tanto él como el resto de la familia deben afrontar.

"Es un momento complicado como podéis imaginar para toda la familia. Mi padre era el pilar de todos nosotros, junto a mi madre", ha comenzado lamentando el exfutbolista, sin poder contener la emoción y al borde de las lágrimas. Joaquín Sánchez ha recalcado lo querido que era su padre, no solo por él y su familia, sino por otros muchos amigos y vecinos de la localidad gaditana: "Estamos muy tristes porque era una persona querida por todos nosotros y por todo el Puerto. Y en Sevilla también lo quería mucha gente".

Familiares y amigos despiden a Aurelio Sánchez, padre del futbolista Joaquín Leandro Wassaul Europa Press

Sánchez asegura que su padre "era un tío que se hacía querer", y aunque lamenta profundamente que se haya "marchado", prefiere quedarse con lo positivo: "Nos ha dejado un legado y un cariño y un amor a todos nosotros que eso nos va a durar, y lo vamos a recordar toda la vida".

Por último, el exfutbolista del Betis agradece "el apoyo de toda la gente que nos ha escrito y nos ha mostrado su cariño", y aprovecha para, "desde aquí, pues quería también darles las gracias, que son muchísimas. Gracias por venir".

Como se ha comentado anteriormente, Sánchez ya había demostrado lo unido que estaba a su padre en ocasiones anteriores, como cuando se emocionó en su programa "El Novato" al recordar lo importante que era para su padre que uno de sus cuatro hijos pudiera ganarse la vida como futbolista: "Es muy bonito todo lo que he vivido, pero una de las cosas que más feliz me hace es haber visto a mi padre contento de haber conseguido que uno de sus hijos cumpliera su sueño. Eso a él no se le va a olvidar".