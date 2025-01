Joe Fournier, la revolución de la noche madrileña

El exitoso empresario británico Joe Fournier (Londres, 1983) , fundador del Grupo Bombonniere, acaba de aterrizar en Madrid con Jojo’s Pizzería, su primera incursión en el mundo de la hostelería en la capital. «Es un proyecto personal que llevaba diez años queriendo hacer. Jojo es el nombre de mi hermana, y lo construí en su honor. Seleccionamos nuestras pizzas y cócteles favoritos y trajimos un horno especial de Italia. Es un lugar relajado y con precios accesibles. Todo el equipo, excepto el chef, es español, y me encanta darles la oportunidad de crecer con Jojo’s». Situada en la emblemática Cava Baja, una de las zonas más castizas de la ciudad, esta apertura ha sido la primera incursión empresarial de Fournier en Madrid, que se ha marcado como objetivo revolucionar el ocio nocturno y la noche madrileña con la próxima apertura de la nueva sede de Bonbonniere en la capital, uno de los clubs más selectos del mundo que triunfa en Mykonos y Tulum, la discoteca favorita de algunas celebridades como Bella y Gigi Hadid, las hermanas Kardashian y artistas como Travis Scott.

Fournier ha elegido Madrid como su nuevo objetivo de expansión por su «gente». «Vine de vacaciones y me enamoré de la ciudad. Una de las cosas que más me gusta de la cultura española es que la gente sale a comer y beber todos los días porque son felices, en comparación con Inglaterra, donde la gente sale a beber porque está triste. En España, se bebe por alegría. Todo el mundo tiene una energía genial. Veo a Madrid como uno de los grandes potenciales en hospitalidad a nivel mundial», explica a LARAZÓN. El empresario tiene un objetivo muy claro: replicar la filosofía del Grupo Bombonniere en el sector de la hospitalidad. «En todos mis locales, dedico el tiempo necesario para garantizar una marca y servicio consistentes. Quiero traer eso a España. Acabo de abrir Jojo’s y la reacción ha sido increíble. Estar en un lugar tan histórico como la Cava Baja me hace sentir muy afortunado. Uno de mis objetivos es ser parte de la comunidad, estar presente. En el caso de Jojo’s, no se trata tanto del dinero como de la pasión, pero por experiencia diré que el dinero también llega cuando hay pasión».

Para Fournier, sería un «honor» revolucionar la noche madrileña con su selecta y exclusiva propuesta nocturna. Según el empresario, el éxito de Bonbonniere reside en que «nunca he vendido mi alma por una noticia, publicidad, cotilleos o dinero». «Siempre he mantenido un nivel alto de privacidad e integridad, y eso hizo que muchas de estas personas famosas se convirtieran en mis amigos cercanos. Bombonniere se ha convertido en una marca de confianza a nivel mundial. No encontrarás paparazzis intentando conseguir una historia o al dueño hablando de los clientes. Esto les permite bajar la guardia en un espacio seguro. Estamos muy orgullosos de eso: nunca hemos filtrado una historia del club. Siempre miro las amistades y las relaciones empresariales a largo plazo. Esa es una de las diferencias de mi forma de gestionar la vida nocturna: hay reglas, y todos necesitan lealtad e integridad. Nadie será juzgado. Las personas que vienen encuentran una red de seguridad, un lugar donde estar tranquilos y a salvo», explica a este periódico.

Epicentro de los VIPS

Fournier se encuentra muy entusiasmado con esta nueva etapa en Madrid. «Estoy en un momento muy emocionante, porque las cosas más alucinantes que he hecho han sido al llegar a nuevas regiones: Londres, Mykonos, Beirut, México... Ahora es el turno de España. Digo que es lo más emocionante que hago porque es completamente desconocido, todo me asombra. Estoy en una especie de luna de miel romántica con España, la estoy disfrutando mucho y aprendiendo mucho con Jojo’s. Me encanta empezar algo pequeño y ver cómo crece y en lo que se convierte. Es algo nuevo y vibrante».

Bonbonniere Mykonos o Tulum se han convertido en el epicentro de la diversión de la élite internacional. Entre los clientes y amistades de Fournier destacan nombres como Usher, Paris Hilton, Tyga o Cindy Bruna, entre otros tantos celebrities. De momento, no hay una fecha para la apertura de la sede del grupo en Madrid, aunque Fournier nos adelanta que «siempre hay alguna sorpresa» en lo que se refiere a los invitados VIPS que asistirán a la inauguración. «Todo es orgánico en lo que hacemos. No pedimos a la gente que venga; si quieren venir, serán bienvenidos. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. ¡Ya veremos quién nos sorprenderá en el opening!».