Jorge González, ganador de "Tu cara me suena", arrasa con su dueto "Agüita" con Soraya: “Estoy orgullosísimo de ser gitano”

Su dueto con Soraya, "Agüita", una canción en la que priman los sentimientos y la sensibilidad, ha devuelto a Jorge González, el artista de origen gitano y ganador de la octava edición de "Tu cara me suena", a un primer plano de la actualidad. "El tema tiene su parte de amor, pero también de picardía, es fácil de escuchar y sorprende por su perfil picantón. Y cantar con Soraya es todo un privilegio, tenemos muy buena relación desde siempre".

Va a cumplir 35 años y ya tiene un bagaje musical muy interesante.

Pues si, he sacado varios discos, intervenido en un musical, fui concursante de varios programas televisivos, como "Operación Triunfo", "La Voz", "La mejor canción jamás cantada", "Esta noche gano yo" y "Tu cara me suena". Desde que debuté con diecisiete años no he parado de trabajar. Y estoy muy feliz por todo lo conseguido.

Ganar "Tu cara me suena" le abrió muchas puertas.

- Volvería a concursar sin dudarlo, fue una experiencia maravillosa, la que más me ha aportado sin lugar a dudas. Aprendí muchísimo como persona...

Su origen gitano le ha causado alguna situación de racismo.

Estoy orgullosísimo de ser gitano y lo grito a los cuatro vientos. En el mundo de la música no he sufrido el racismo, el gitano está considerado como una persona de arte y se nos valora, pero fuera de ahí he tenido que enfrentarme a alguna situación bastante incómoda que prefiero no recordar. En este país se olvidan mucho del racismo, y es un problema que deberían arreglar. Se apoya a otros sectores de la sociedad y no se hace lo mismo contra el racismo.

Es padre de dos niños. ¿Tienen madera de artistas?

A los dos les gusta mucho la música, Aday tiene un oído muy fino, pero va más por el camino del deporte, le espera un gran futuro como futbolista, y su hermana Naura es una gran bailaora.

¿Le queda algún gran sueño por cumplir?

Representar a España en el Festival de Eurovisión.