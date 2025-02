José Manuel Díaz-Patón explota ante las cámaras tras su "ruptura total" con Ágatha Ruiz de la Prada

José Manuel Díaz-Patón se ha convertido en el nuevo personaje de moda de la crónica social de nuestro país. Tanto es así, que el abogado ha fichado como colaborador de "Mañaneros", dando definitivamente el salto a la televisión.

Además, en los últimos días, Díaz-Patón ha acaparado todos los titulares de la prensa por su supuesta crisis sentimental con Ágatha Ruiz de la Prada, con la que mantiene una relación desde hace tres años. Ayer por la tarde, Paloma Barrientos desveló en "TardeAr" que la pareja había tomados caminos separados. Según la periodista, se trataba de una "ruptura total".

"Hay una ruptura total. Además, Patón y Ágatha, con los que he viajado, siempre han querido tener una imagen pública y popular", explicaba la colaboradora de Telecinco, añadiendo que "se iba barruntando. Es decir, los que conocemos a Ágatha y somos amigos suyos sabíamos que esta historia, tarde o más temprano, no tenía futuro".

José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada Gtres

Además, apuntó que el abogado se ha convertido "en un personaje que sabe perfectamente que Ágatha no le quería ni le gustaba, pues ya lo de ayer fue determinante". Y Paloma Barrientos dejaba claro que la famosísima diseñadora es "una cumplidora en sus temas laborales". Según Paloma Barrientos, la ruptura fue a raíz de una conversación que tuvieron "por determinados comentarios de Patón".

La reacción de Patón

Tras esta información, José Manuel Díaz-Patón ha reaparecido ante las cámaras, sacando su peor versión al ser preguntado por su "ruptura total" con Ágatha Ruiz de la Prada, separación que ninguno de los dos ha confirmado. "Estoy hablando por teléfono con un cliente. Por favor me podéis dejar un poco tranquilo que trabaje. Llevo desde las siete y media de la mañana trabajando. Que siempre os he atendido muy bien, por favor. Y cuando os pido que me dejéis tranquilo os lo pido en serio. No quiero contestar ninguna pregunta ahora mismo porque estoy trabajando", ha declarado el abogado, totalmente enfadado, sin dar explicaciones sobre el asunto.