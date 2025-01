Carmen Lomana, sin piedad contra José Manuel Díaz-Patón: "Le podría liquidar a él en dos minutos"

José Manuel Díaz-Patón se ha convertido en el nuevo personaje de moda de la crónica social. A raíz de su polémica trifulca con Lolita Flores por defender a Ágatha Ruiz de la Prada, el abogado es la nueva estrella de la televisión por sus hilarantes intervenciones ante las cámaras. En una de sus últimas declaraciones, el novio de la diseñadora declaró que no quería problemas con las momias, palabras que se interpretaron como un zasca a Carmen Lomana. Por alusión, la televisiva ha sido muy tajante con Díaz-Patón.

"Que me llame lo que quiera, yo le podría liquidar a él en dos minutos, pero no pienso hacerlo porque no merece la pena" ya que "no me molesta nada", ha comenzado diciendo Carmen Lomana. Además, la colaboradora de televisión ha cuestionado que "que un abogado tenga un léxico tan vulgar, insulte así a una mujer sola porque probablemente si yo estuviera marido o una pareja que jamás le dejaría meterse en estas cosas, pero probablemente se enfrentaría a él".

José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada Gtres

La televisiva también se ha defendido de Ágatha Ruiz de la Prada, explicando que fue ella primero la que acudió "a un plató cobrando un pastón, diciendo que me iba a, no sé, a liquidar o algo así y sin ningún motivo, no tenía nada para liquidarme, pero nunca he sido yo la que me he sentado en un plató a hablar de ella", añadiendo que "la diferencia es que yo soy muy buena persona y ella por lo que está demostrando..."

Enfrentamiento durante años

El enfrentamiento de Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada viene de hace años. La guerra entre ambas se ha ido recrudeciendo en los últimos meses e incluso la diseñadora le ha dedicado un apartado de su último libro, en el que llama a la colaboradora de televisión su "enemiga" y "hater particular".