José Manuel Parada habla por primera vez de su misteriosa operación

Un mes después de anunciar en sus redes sociales que se había sometido a una operación, José Manuel Parada ha reaparecido ante los medios enviando un mensaje tranquilizador sobre su salud: “Salió todo bien. He tenido una convalecencia larga y he estado un mes entre el hospital y casa”. Ahora, con el alta bajo el brazo, el presentador de televisión destacaba que ya puede retomar su actividad de una manera normal. “Empiezo a trabajar, empiezo una nueva etapa de mi vida”, indicaba.

José Manuel Parada durante su ingreso en el hospital Instagram

Y es que a sus 69 años, el comunicador sorprendía el pasado 28 de abril con una imagen desde la cama de un hospital: “Tranquilos todos. Lo peor ya pasó. Me han operado. Salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible”. Tras su salida del centro médico, Parada ha hablado un poco más sobre lo que le llevó a estar ingresado.

“Ha sido preocupante porque eso de meterte en un quirófano nunca es algo que alegre. Todo lo contrario. Yo llevaba tres años tratando de no operarme de un problema que tenía pero ya llegó un momento que no quedó más remedio”, confesaba. “Me animé, me despedí y dije: nunca se sabe, si no salgo he cumplido en la vida, he hecho las cosas que quería hacer”.

Ante tales palabras, el colaborador de ‘Buenos días Madrid’ no quiso profundizar sobre cuál es el “problema” que le había llevado a ser operado, pero sí reconocía que se había dado cuenta de la importancia de la salud en la vida de uno. Así mismo, se mostraba contento por haber podido retomar su trabajo en la televisión y haber acudido este viernes al evento que celebró la Academia de Cine para entregar su Medalla de Oro a la actriz Carme Elías. “Primer día de vuelta a la normalidad después de un mes de recuperación. Estoy feliz. No hay nada mejor que tener salud”, indicaba.