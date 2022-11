Chelo García-Cortés, a punto de ser demandada por su primer gran amor, José Manuel Parada

Chelo García-Cortés continúa cosechando un gran éxito con la reciente publicación de sus memorias. Hace unas semanas, la colaboradora de ‘Sálvame’ concedía una extensa entrevista a ‘LA RAZÓN’ para hablar de todos y cada uno de los episodios más importantes de su vida.

Entre esos episodios se encuentra su relación con José Manuel Parada, con el que inició una relación en los años 70, la cual duró más de una década, con matrimonio incluido. Pese a sus diferencias, ambos mantenían un trato cordial hasta día de hoy, y es que el presentador estaría barajando la posibilidad de tomar medidas legales contra su ex.

“He empezado a leer sus memorias y he tenido que dejarlas para no enfadarme. Con los años nos va fallando la memoria, pero yo leo cosas y digo ‘si no ha sido así'... Ya la dejo por imposible. Que haga lo que quiera, que cuente lo que la de la gana, y que tenga cuidado porque como llegue un momento que diga, o haga, o escriba algo que no esté dentro de la legalidad pues, sintiéndolo en el alma...”, ha comenzado diciendo un Parada visiblemente enfadado.

José Manuel Parada y Chelo García-Cortés en una imagen de archivo FOTO: Gtres

“Yo creo que Chelo me ha perdido el respeto hace tiempo y yo creo que no se lo he perdido a ella. No hay ni una sola vez que yo haya ido a algún medio a contar su vida privada, tan solo he podido entrar en cosas que ella ha contado. Ha contado cosas que he tenido que ir a decir ‘no mira, esto no es así’. He tenido que ir a desmentirla” se lamenta. Ya llevo perdonando y tratando de no darle importancia a lo que cuenta Chelo muchos años y ya está bien. Yo nunca me he metido en su vida privada, nunca he contado nada de nuestra relación” añade, confesando que está “tan molesto, tan enfadado y tan indignado” con la tertuliana que está dispuesto a emprender medidas legales y verse las caras con ella en un juzgado: “Tengo que hablar con mis abogados porque no sé lo que voy a hacer, pero no me importaría”, asegura el protagonista.

“En sus memorias ha contado respecto a mí, mentiras. Cosas que no son así. Las ha llevado a su terreno, hasta el punto de decir que la relación nuestra se acabó porque yo fui infiel. Eso me parece tan horroroso* A mí se me conoce, por mis trabajos* Pero yo no he ido nunca a la tele a contar: me enamoro, me separo* Yo no he entrado nunca en ese mundo de las exclusivas, entonces me parece muy feo que una persona de la que yo siempre he intentado hablar bien, que hemos convivido tantísimos años, al final de nuestra vida cuando ya estamos los dos viejecitos, pues que se ponga a contar cosas que creo que deberían quedar en la intimidad de los dos...” añade indignado y dolido, advirtiendo que él “podría escribir la segunda parte de las memorias y contar todo lo que ella se ha olvidado contar, y no quedaría nada bien, pero no lo voy a hacer, que esté tranquila” concluye, asegurando que su relación con Chelo García-Cortes ha terminado.