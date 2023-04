José Manuel Parada, ingresado en el hospital

José Manuel Parada sorprendía este fin de semana revelando en sus redes sociales que se encuentra ingresado en el hospital. A sus 69 años, el presentador de televisión quiso destacar que, a pesar de su situación, lo peor ya había pasado. “Tranquilos todos”, empezaba diciendo con una imagen en la que se le puede ver en la cama del centro médico. “Lo peor ya pasó. Me han operado. Salió todo bien y ahora solo me queda descansar y recuperarme lo antes posible”, destacaba.

Sin querer confirmar cuál es la dolencia que le ha llevado a ser operado, Parada sí que quiso agradecer el cariño de las personas que se han estado preocupando por él en estos momentos tan delicados. “Ya os llamaré, pero ahora tengo el teléfono sin sonido todavía”, indicaba. “Gracias a vosotros y al personal, y otros enfermos que no pueden ser más cariñosos. No puedo oír hablar mal de la sanidad pública madrileña. Lo estoy viviendo personalmente. Lo he vivido en más ocasiones y son de 10”, aclaraba.

Y no era la primera defensa que hacía del sistema sanitario. Horas antes, su primer post desde el hospital era 100% de agradecimiento por el trato que había recibido durante su estancia en el centro. “Desde lo más profundo de mi corazón, solo puedo gritar con las fuerzas que me quedan viva la sanidad pública madrileña”, escribía. “Hay que cuidarla, mimarla, para que el personal que nos atiende pueda seguir tratándonos con esta profesionalidad, educación y cariño que llevo todo el día sintiendo conmigo y con todos los pacientes que han venido a saludarme con tanta simpatía”.

Ante el anuncio de su hospitalización, son muchos los rostros conocidos que han querido apoyarle de manera pública en su perfil de Instagram. “Cuídate mucho, José”, le decía su expareja Chelo García Cortés. Los del Río, por su parte, le mandaban un abrazo: “¡Y que haya mejoría!”, le escribían. “Paradita pero bueno, no sabía nada, muchos besos”, ponía Makoke, a quien se unía Cristina Cifuentes enviándole un abrazo “enorme”. “¡Espero que pronto ya estés bien!”, le deseaba. Y es que hace tan solo unos días podíamos ver al presentador trabajando en plena forma, por lo que su ingreso ha sorprendido a muchos de sus amigos.