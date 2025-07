José María Almoguera, muy dolido con Alejandra Rubio, cuenta la verdad sobre su relación: "No me parece justo"

El clan Campos vuelve a estar en pie de guerra tras la última portada de Carmen Borrego hablando sobre Alejandra Rubio. A pesar de la tranquilidad de su sobrina ante sus comentarios, lo cierto es que este no es el único frente familiar que tiene abierto. Desde hace unas semanas, la colaboradora de "Vamos a ver" está en el punto de mira por su relación con José María Almoguera. Tras las últimas declaraciones de Alejandra sobre el hijo de Carmen, en las que asegura que nunca han tenido una relación estrecha, José María, cansado de feos, ha sido muy tajante con la hija de Terelu Campos.

José María, dolido con su prima Alejandra

"No me parece justo que diga que nosotros no hemos tenido relación. Nosotros hemos tenido mucha relación de niños. Es verdad que cuando hemos sido más adultos, como todos, pues nos vamos separado un poco porque yo salgo con mis amigos, ella sale con los suyos", ha comenzado diciendo el hijo de Carmen Borrego sobre su prima ante los micrófonos de Europa Press.

José María Almoguera atiza a su prima Alejandra como nunca antes Europa Press

Muy apenado por la situación familiar, ha reconocido que no entiende muy bien la actitud de Alejandra. "Es mi prima pequeña, que no es un desconocido de por ahí que me pueda dar un poco más igual. Es una persona a la que yo tengo mucho aprecio y que la quiero mucho, entonces que ahora de repente estemos en esta situación, no me gusta. Y que desconfíe de mí, ¿de verdad desconfías de mí? Creo que no te he dado motivos, no he dado motivos a nadie para desconfiar de mí", ha declarado José María.

No haber conocido al hijo de Alejandra, su mayo pena

Muy triste por ser el único de la familia que no conoce al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el nieto de María Teresa tenía la esperanza de conocer pronto al bebé, nacido en diciembre de 2024. "Tenía la teoría de que sí que iba a haber fecha porque ya llevamos una conversación muy avanzada, pero bueno, si no me lo quieren presentar que no me lo presente", ha lamentado el colaborador de "TardeAR".

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una imagen de archivo Gtres

"Yo he de decir que he puesto todo de mi parte, que yo no he querido que jamás en ningún momento eso fuera algo público, era una cosa privada, los niños no se merecen bajo ningún concepto que se les exponga de ninguna manera, yo no lo iba a hacer, no lo he hecho con el mío, no lo voy a hacer con el de otro. Estoy un poco tenso en esta situación, yo no me enfado, para mí es muy raro que me digáis, ¿estás enfadado? No, yo nunca estoy enfadado, pero sí hay cosas que no me han gustado", ha zanjado José María Almoguera.