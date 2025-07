Alejandra Rubio se harta de su primo José María Almoguera y entierra sus reproches públicos

Por más que han tratado de darle muchas vueltas para venderlo mejor, en realidad Alejandra Rubio y José María Almoguera no tienen relación. No se llevan mal, simplemente no forman parte de sus respectivas rutinas y sus vidas transcurren en paralelo, pero sin mezclarse demasiado. Mucho han tratado de adornar una situación que no es idílica, aunque así la han edulcorado estos meses para huir de una polémica que, al final, les ha alcanzado.

El hijo de Carmen Borrego ha puesto contra las cuerdas a la hija de Terelu Campos. Todo porque no conoce todavía al niño que ha tenido junto a Carlo Costanzia y está ansioso por compartir con su prima tan precioso momento. Un instante que se le resiste, primero porque no terminan de hablar en privado, aunque no paren de lanzarse dardos en directo desde los platós. También porque ambos tienen unas agendas muy ocupadas en la que hay huecos, claro que sí, pero no son reservados para una cita entre los primos. Así lo ha vuelto a subrayar Alejandra, cansada de que su primo la eche a los leones forzando un encuentro improbable.

Alejandra Rubio confiesa su escasa relación con su primo

Todo estalló tras la visita de Alejandra Rubio a su cuñado Pietro Costanzia a la cárcel de Turín. Las críticas se cebaron con ella y su primo la defendió. Veía con buenos ojos que sacase tiempo para demostrarle que no estaba solo, pero añadió una pullita: “Lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos, pero luego muy poco para otros”. Tuvo que aclarar el zasca a su prima y puso el foco en que ni tan siquiera conoce a su hijo: “Se está prolongando mucho, estoy deseando conocerle y bueno, cuando se pueda pues será. Yo, aunque no tenga una fecha libre, lo cambio”, decía a modo de “llamada de atención”.

Al ser preguntada sobre este ataque, Alejandra Rubio dejaba claro que no tenía ningún problema con su primo. Eso sí, no quería confirmar si tienen trato en la intimidad, si al menos se hablan o si tenía intención de cambiar la situación y presentarle a su hijo. Han tenido que pasar dos semanas hasta que respondiese a estas preguntas. En ‘Vamos a ver’ le obligan por contrato a hablar y ya no tiene tan fácil esquivar la polémica, así que entra en materia: “No tengo ningún problema en ver a José María, pero no se ha dado la situación”.

La hija de Terelu Campos quiere subrayar que su nueva condición como madre, además del trabajo en televisión y redes sociales, le tiene agotada y con el tiempo “limitado”. Es por eso que dice no haber sacado aún un hueco para José María Almoguera, quien vive a unos minutos en coche, además de trabajar en Mediaset a escasos metros: “Me he encontrado con él en Telecinco y nos saludamos sin problema, pero si me obligas, no me sale”, dice tajante.

Y es que Alejandra Rubio se resistía a llamar las cosas por su nombre y poner los puntos sobre las íes, pero se ha cansado. Aquí entiende necesario dejar claro al fin que su “relación con él nunca ha sido muy estrecha, no es una persona de mi día a día, pero eso no quiere decir que me pase algo con él o que no le quiera”. Dicho esto, subraya lo más importante: “Me gustaría que, como es mu hijo, su forma de ser o su forma física quedara para mi intimidad, porque no lo he publicado y me gustaría que si se produce ese encuentro, quedara en la intimidad”.