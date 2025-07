Paola Olmedo, enfadada al descubrir el lado más falso de Carmen Borrego

Paola Olmedo no quería entrar en el juego mediático, pero pronto le ha cogido el gusto a la partida de tenis que supone atacar y responder los ataques. En eso lleva con quien fuese su suegra, Carmen Borrego, muchos años, antes a golpe de exclusiva o a pie de calle, ahora en calidad de colaboradora de ‘TardeAR’. Pero la exmujer de José María Almoguera llevaba un tiempo con el hacha de guerra enterrada, pues sus conflictos con la abuela de su hijo se quedaron atrás y ahora incluso presumían de buen trato. Pero vuelven las hostilidades.

Ambas habían logrado acercar posiciones y mantener un trato amable. La hermana de Terelu Campos lo perdonaba todo con tal de poder disfrutar de su nieto, mientras que la nuera aparcaba los reproches para otro momento. Pero la entrevista de Carmen Borrego en la revista ‘Lecturas’, con posado en bañador incluido, ha terminado con la tregua. Las comparaciones son odiosas y en la exclusiva no solo Alejandra Rubio salía muy mal parada, también su ex nuera ha salido escaldada.

Paola Olmedo responde a Carmen Borrego

Como suele decirse, las comparaciones son odiosas y, cuanto menos, no le han sentado nada bien a Paola Olmedo. La joven se ha enfrentado a las declaraciones de su exsuegra desde el plató de ‘TardeAR’, por lo que en su papel como colaboradora tenía el encargo de responder. Y se ha quedado bien a gusto al explayarse y subrayar la falsedad con la que ha sido tratada durante muchos años. A Carmen Borrego se le preguntaba en su polémica entrevista sobre María ‘La Jerezana’, la actual pareja de su hijo. Con ella ya se le ha podido fotografiar haciendo planes y parece que han congeniado muy bien.

Paola Olmedo TardeAR

“De maravilla. Es genial, con una madurez… A José le da tranquilidad. Me relación con María es más natural. Con Paola, a lo mejor por parte de las dos, fue más impostada. María viene a casa, ayer me fui de compras con ella. Por eso te digo que es más natural, más normal”, respondía la suegra comparando a sus nueras. La aludida ha contestado: “Veo que a Carmen nunca le he gustado. Me acabo de dar cuenta de que toda la relación que he tenido hasta hoy día es falsa. ¡Qué pena! No pensaba que estaba actuando, no me lo esperaba”, muestra su dolor al descubrir que su suegra no la quería tanto como creía en un principio.

“¿Sabes qué me viene a la cabeza? El día de mi boda. Todos habéis escuchado el discurso de mi boda. Decía que veía a su hijo muy feliz, lo mismo que ha dicho ahora de María. Si conmigo ha sido falsa, no sé si con María será igual”, pone en duda Paola Olmedo los sentimientos de Carmen Borrego. Y es que ella, más allá de los audios que la filtraron en los que cargaba contra el clan Campos, dice que siempre ha hablado bien de su suegra: “Yo siempre he dicho que mi relación con ella es buena, porque nunca he tenido problema”.