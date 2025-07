Isabel Jiménez siembra la duda sobre su matrimonio con un nuevo misterioso viaje

Isabel Jiménez está disfrutando de un verano de ensueño, viajando de punta a punta. Unas veces con amigas, otras supuestamente sola, pero también se le ha visto con su marido, Álex Cruz. O se debería decir exmarido, pues hace un mes se anunció la ruptura de la pareja después de 16 años de matrimonio. Sin embargo, ellos guardan silencio sobre lo que sucede de puertas para dentro en su hogar, aunque ya no lo compartan. Y es que desde hace unos meses viven por separado y no sería lo único que les separa.

La presentadora de Informativos Telecinco decidió hacer movimientos para separar su camino del de su marido. Le dejó fuera de las empresas que compartían y se asegura que también rompieron lazos económicos, siendo una ruptura empresarial y patrimonial. Aun así, después de darse a conocer estas circunstancias, ellos no quieren pronunciarse: “No he hablado de separación ni de reconciliación”, se limitaba a responder ella a la revista ‘Hola’. También dejaba claro que “somos familia”, al salir a colación sus encuentros con su aparente exmarido.

Isabel Jiménez despista a todos con sus movimientos

Pero la periodista no termina por aclarar qué ha sucedido con su matrimonio. No arroja luz sobre el motivo por el que se ha separado empresarial y patrimonialmente de él, así como de manera física. Y es que Álex Cruz ha abandonado el domicilio conyugal y hacen vidas por separado, más allá de las citas y escapadas que han terminado en las revistas del papel cuché. “Isabel es súper fuerte, súper luchadora y está afrontando las cosas que vienen”, decía Sara Carbonero tratando de aclarar el asunto, aunque no terminaba por conseguirlo.

Mientras tanto, Isabel Jiménez sigue disfrutando de sus vacaciones de verano. Ha estado unos días en su Almería natal y también se ha escapado a Marrakech con su íntima Carbonero, aunque han aprovechado también para grabar promos de su marca de ropa, Slowlove. Pero el tour no termina ahí, pues ahora la periodista ha dado pistas de que se encuentra en el pueblo costero de Scopello, en Sicilia.

Un idílico enclave desde el que presume de la buena vida, aunque muchos le presupongan estar en medio de un huracán de emociones por su situación conyugal. De eso no da muestras. Al menos no en su perfil de Instagram. “Contar historias y no tiempo perdido. Siempre cerca del mar”, se limita a escribir. Lo que no detalla es con quién se ha ido, si está recorriendo ahora mundo en solitario o con amigas. De eso no da pistas en el carrusel de imágenes y vídeos con el que resume lo mejor que se ha encontrado en su ruta. Aunque dicen que lo mejor nunca se sube…