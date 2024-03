José Pastor y María Romanillo sorprenden como la nueva pareja de moda

Esta semana es el preludio para uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica internacional. Los Oscar 2024 están a la vuelta de la esquina y desde el territorio español se sigue rindiendo tributo a todos los grandes artistas que aportan su granito de arena para contribuir en el desarrollo cultural. Este pasado sábado fue el Festival de Cine de Málaga, para situar en el lugar que le corresponde al cine español y el latinoamericano.

Muchos fueron los rostros conocidos que desfilaron por esta alfombra roja, pero uno de los que más llamó la atención fue el actor José Pastor. El intérprete ha generado una importante trayectoria profesional tras su paso por la serie de Miguel Bosé, donde da vida al cantante: “Personalmente yo no conocía mucho sobre su vida. Ha sido muy interesante y luego a nivel profesional el personaje a mí me ha hecho que se me conozca más en esta industria. De repente la gente se ha fijado en quién era la persona que hacía de Miguel Bosé, entonces para mí ha sido un proyecto súper importante que todavía me sigue dando muchas alegrías. Pasado mañana voy a la unión de actores, que estoy nominado, y estoy súper feliz”, comenzaba relatando para las cámaras que allí se reunían.

Sin embargo, no ha sido el único gran bombazo que ha compartido. Con toda naturalidad ha confesado que le habría encantado estar toda la semana para celebrar este festival y no solo para el acto de clausura, como habría hecho su novia. Esta noticia ha encendido todas las alarmas por saber quién se escondía tras esta etiqueta. No ha hecho falta esperar mucho porque el propio José Pastor ha seguido desvelando que se trataba de María Romanillos. “Nos conocimos aquí entregando un premio”, detalló que en un primer momento ni él se había fijado en ella ni ella en él, pero “nos conocimos y dije, ‘ah, qué chica tan maja’ y ella igual”.

José Pastor y María Romanillo Instagram

Por el momento llevarían un año de relación y las cosas no podrían ir más rápidas. El actor malagueño señaló que ya han surgido las primeras insinuación por parte de ella para casarse, pero su opinión es un poco distinta: “Yo veo casarse hoy día, a no ser que te interese legalmente, no le veo mucho sentido, pero a ella le hace ilusión”.

En el otro punto de la historia estaba María Romanillo, quien también ha confirmado esta bonita relación de manera muy cordial: “¿No lo sabías? sí, nos conocimos el año pasado aquí, pues fue muy bonito, nos conocimos, nos hicimos amigos y surgió el amor”.

Ante sus intenciones de casarse, ella la confirmó un tanto apenada, ya que “él no quiere. Llevábamos muy poco todavía para casarnos, pero él no quiere”, proseguía diciendo antes de volver a poner los pies en el suelo. “Yo se lo digo, pero es de broma. Hombre, tengo 19 años. No me voy a casar. Hacemos unas locuras de jóvenes”, desvela la actriz dejando ver toda la ilusión y complicidad que hay en su relación. Dejando a un lado el matrimonio, lo cierto es que sí han hecho proyectos de futuro en común. Aunque por el momento deja claro que descartan la paternidad, lo cierto es que “somos padres de una bonita gata, que se llama Lilo, pero no. Uf, bueno, a ver, a mí me pilla muy lejos. Es la idea, que soy muy joven, pero de momento, con este trabajo y con esta vida, no”.

José Pastor y María Romanillo Instagram

Sin embargo, su faceta sentimental no es lo único que comparten. Este pasado sábado ambos enseñaban en sus redes sociales una sesión fotográfica en su habitación de hotel. “El festival trayendo siempre cosas bonitas”, comentan haciendo alusión al momento en el que se conocieron.