Juan José Ballesta rompe su silencio sobre la supuesta agresión sexual a una mujer: "Es de la edad de mi madre"

El pasado 16 de octubre llegó a las librerías españolas “La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás”, un libro de Juan José Ballesta en el que narra la historia de cómo la popularidad le cambió la vida por más que él se empeñara en seguir siendo un chico de barrio: “Esta es mi historia, yo soy el personaje. Os hablo de mi familia, de mi infancia, de mis amigos, de mi mujer y de mi hijo. De mis películas. De mi vocación. De mi primer parón. De cómo estuve a punto de renunciar a mi vocación por no perder mi esencia, mi modo de vida, el apego tan fuerte que tengo a mi gente y a la vida humilde de un chaval normal”.

El actor se abre en canal y se sincera sobre varios episodios de su vida, algunos más complicados que otros, y entre ellos se incluye uno de los más polémicos a los que ha tenido que hacer frente. Ballesta fue acusado el año pasado de haber agredido sexualmente a una mujer durante el verano, hechos por los que ya se declaró inocente públicamente pero de los que nunca ha querido compartir muchos detalles. Ahora, entre las 176 páginas de sus memorias, por fin comparte su versión de lo ocurrido.

Por lo visto, la mujer que le acusa pasó la noche en casa de un amigo suyo, que le ofreció su casa para ayudarla. “Él me cuenta que se trata de una mujer con problemas a la que él invitó a dormir en el salón de su casa porque no tenía dónde quedarse. Pero que él dormía en su cuarto, con su novia, que encima era policía. Y cuando se levantó por la mañana vio el salón lleno de copas sucias y de restos de drogas. Y le dijo que eso no podía ser y la echó de su casa”, comienza exponiendo Ballesta, que insiste en que no conoce de nada a la susodicha que, además, “tiene casi veinte años más que yo, es de la edad de mi madre”.

La pesadilla del actor comenzó semanas después, cuando recibió la denuncia de parte del centro psiquiátrico en el que la mujer se encontraba interna. “Ojalá esa mujer no haya sido nunca agredida y esté fabulando. Ojalá mejore y se estabilice. Si le ha ocurrido algo, ojalá encuentre justicia y se castigue a los culpables. Ojalá no manipulen su testimonio, ni lo exploten las televisiones para ganar audiencia”, señala Ballesta.

Una situación complicada que no ha sido fácil de gestionar para el artista, que reconoce haber entrado en un estado de “paranoia” por el que llegó a creer que todos, incluidos sus más allegados, sospechaban de él: “Se sufre, claro que sí. Te ves cuestionado. Sospechas que no se fían de ti”.

