Julio Iglesias desmiente los rumores sobre su estado de salud

Alejado del foco mediático desde hace tiempo, y en su paraíso de Punta Cana, el cantante Julio Iglesias prepara sus memorias. Sin embargo, su "desaparición" ha hecho crecer los rumores de sus problemas de salud.

Por este motivo, el artista se ha visto obligado a enviar un duro comunicado a través de sus redes sociales.

Se ha llegado incluso a especular que Iglesias estaba en silla de ruedas e incluso que padecía alzhéimer. Según informaciones vertidas esta semana en el programa A la tarde de América TV, se señala que el deterioro físico del artista, de 79 años, era muy alarmante.

''A mí lo que me dicen es tremendo. La parte motriz y la parte cognitiva no le responden a Julio. Directamente ya no recuerda ni sus propias canciones" comentaba Matías Vázquez, presentador del programa. “Aquellas personas que tenían relación con Julio Iglesias, hoy por hoy, no llegan a él y eso es lo que preocupa, que Julio no levanta un teléfono o no responde a las llamadas'' añadía el periodista.

Aunque no es frecuente que el cantante se pronuncie en público, ahora sí lo ha hecho para aclarar cómo se encuentra y para poner fin a tantas "falsedades".

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", empieza diciendo Julio quien permanece alejado de los escenarios desde que se desató la pandemia en 2020. "De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre" escribe el intérprete.

"No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones. Cómo se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad" continúa diciendo nuestro artista español más universal, quien junto al mensaje adjunta una foto en la que se luce un nuevo cambio de imagen. "Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre", aclara el cantante. "Muchísimas gracias como siempre" finaliza el artista. saben!", matizaba Julio.