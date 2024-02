Kiko Rivera interrumpe su gira para ser operado: "Estoy jodidísimo"

Kiko ha hecho saltar las alarmas de nuevo. El DJ, que el año pasado tuvo que pasar por quirófano por una dolencia cardíaca, volverá a ser operado, en esta ocasión de la rodilla. Así lo ha comunicado en sus redes sociales, donde además, anuncia que su gira ha sido interrumpida.

"Hoy con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder estar en Pelícano con vosotros", inicia el escueto comunicado que el hijo de Isabel Pantoja ha difundido vía Instagram. "Mi salud no me lo permite, estoy jodidísimo con la rodilla y necesita operación (a la espera de confirmación de día) reposo y paciencia". "Muy pronto estoy de vuelta", concluye su mensaje tranquilizando a sus seguidores.

Por si su storie no llegó a todos aquellos que esperaban bailar al ritmo de sus platos en A Coruña, la propia cuenta oficial de la sala Pelícano ha difundido un vídeo del cantante disculpándose por lo sucedido. "Esta noche no voy a poder estar con vosotros. Probablemente me tengan que operar, el médico me ha mandado reposo. Tenía muchas ganas de estar con vosotros, de disfrutar la noche gallega. Será en otra ocasión. Perdonadme", explica .

Además, la Sala también se ha disculpado y asegura que busca nueva fecha para la actuación. "El equipo de contratación de la Sala Pelícano está ya trabajando en la concreción de una nueva fecha que os anunciaremos en cuanto nos sea posible". Además, aclaran que los tickets vendidos valdrán igualmente para la próxima fecha.